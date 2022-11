L'Ontario souligne la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone 2022

Apprenez comment vous protéger, vous et votre famille, contre le tueur silencieux.

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - En cette Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone, le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario rappelle aux Ontariens d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone en état de marche soit à côté de chaque chambre à coucher et les tester mensuellement.

"Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, insipide et inodore qui peut être mortel", a déclaré le Commissaire des incendies de l'Ontario, Jon Pegg. "Seuls les avertisseurs de monoxyde carbone en état de marche peuvent détecter sa présence".

En Ontario, environ 65 % des blessures et des décès dus au CO se produisent à la maison. De nombreuses maisons comptent de 4 à 6 appareils à combustible qui produisent du CO, comme les fournaises, les foyers, les chauffe-eau, les poêles, les séchoirs, les barbecues, les appareils de chauffage portatifs et les génératrices.

Nous rappelons aux Ontariens que la loi exige que des avertisseurs de CO soient installés à l'extérieur de toutes les chambres à coucher des maisons équipées d'un appareil à combustion, d'un foyer ou d'un garage attenant.

Pour une protection accrue, il est recommandé à tous d'installer des avertisseurs de CO à chaque étage.

Tous les appareils à combustion, les cheminées et les évents extérieurs doivent être inspectés chaque année afin de prévenir l'accumulation de CO. Les Ontariens peuvent consulter le site COsafety.ca pour trouver un contracteur certifié près de chez eux.

"Nous voulons nous assurer que les Ontariens sont à l'abri des intoxications au monoxyde de carbone. La Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone est l'occasion de penser à la sécurité en matière de CO et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger", a ajouté M. Pegg.

Que peuvent faire les Ontariens pour se protéger, protéger leur famille et leurs animaux contre ce tueur silencieux?

Soyez conscient des symptômes de l'empoisonnement au CO: L'exposition au monoxyde de carbone peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vertiges, un essoufflement, un effondrement, une perte de conscience et la mort. Il peut empoisonner l'organisme rapidement en cas de concentration élevée ou lentement sur de longues périodes. Les symptômes de l'exposition au monoxyde de carbone peuvent être similaires à ceux de la grippe, mais sans la température élevée. Toute personne qui pense avoir des symptômes d'empoisonnement au monoxyde de carbone doit immédiatement sortir et appeler le 9-1-1.

Installez et testez régulièrement les avertisseurs de CO dans votre maison: Le son de votre détecteur de CO est différent de celui de votre détecteur de fumée. Testez les deux types d'alarmes tous les mois et assurez-vous que tous les habitants de votre maison connaissent la différence entre les deux sons d'alarme.

Le son de votre détecteur de CO est différent de celui de votre détecteur de fumée. Testez les deux types d'alarmes tous les mois et assurez-vous que tous les habitants de votre maison connaissent la différence entre les deux sons d'alarme. Éliminez le CO à la source: Assurez-vous que tous les appareils à combustible sont inspectés chaque année par un contracteur certifié.

La Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone se déroule du 1er au 7 novembre.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Trouvez d'autres conseils et informations sur la prévention du monoxyde de carbone.

SOURCE Office of the Fire Marshal

Renseignements: CONTACT MÉDIA, Sean Driscoll, Bureau du commissaire des incendies, [email protected] | 416-568-4320