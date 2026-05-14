La fiche d'évaluation des zoos amateurs mis à jour au niveau provincial par Protection mondiale des animaux Canada souligne que le Canada continue de s'appuyer sur un ensemble de règles incohérentes et inadéquates régissant la garde, l'élevage et l'exposition des animaux sauvages en captivité. Bien que d'autres provinces aient renforcé leurs mesures, l'Ontario se distingue malheureusement pour de mauvaises raisons : elle ne détient pas de permis provincial pour les zoos, ne réglemente pas la faune exotique, ne possède pas de règles strictes en matière de sécurité publique et de protection, et n'impose aucune assurance responsabilité civile obligatoire pour les zoos amateurs.

On peut citer la crise prolongée du site de l'ancien MarineLand, ainsi que les nombreux zoos amateurs qui ne sont pas suffisamment réglementés et qui doivent ouvrir en Ontario ce week-end.

La carte des incidents liée à la faune de Protection mondiale des animaux Canada, qui suit les évasions, les blessures et les attaques, relève 95 incidents en Ontario. La Colombie-Britannique occupe la seconde place avec 27 incidents, dont plusieurs ont été réglés grâce à l'amélioration des protections légales. Aucune autre province n'atteint les deux chiffres.

M. Colin Saravanamuttoo, directeur général, Protection mondiale des animaux Canada, a déclaré : « L'Ontario demeure la juridiction la plus faible du pays en ce qui concerne la protection des animaux sauvages dans les zoos amateurs. » Nous nous réjouissons que le gouvernement de l'Ontario ait exprimé son intention d'agir après la crise de MarineLand. Nous encourageons la province à convertir cette intention en un système de permis exhaustif comprenant des normes applicables, des inspections régulières et des conséquences sévères en cas de non-conformité.

« Nous espérons que la province et tous les partis d'opposition travailleront ensemble pour adopter une législation qui fera de cette saison la dernière pour les zoos amateurs sous-réglementés en Ontario », a ajouté Erin Ryan, gestionnaire de campagne pour les espèces sauvages chez Protection mondiale des animaux Canada. « Nous avons fourni au gouvernement de l'Ontario des recommandations politiques pratiques et fondées sur des données probantes afin de renforcer les lois de l'Ontario et de combler les lacunes, et nous nous réjouissons de poursuivre ce travail. »

Plus de 50 municipalités ont adopté des résolutions appelant à la mise en place d'un système provincial de licences pour les zoos. Les associations régionales, y compris le Western Ontario Wardens Caucus et l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario, ont également adopté la résolution. Ensemble, ces municipalités et associations municipales représentent plus de 150 municipalités et 2,7 millions d'Ontariens et d'Ontariennes.

Québec et Colombie-Britannique

L'émission Enquête de Radio-Canada souligne avec vigueur que le manque de réglementation peut transformer des lois apparemment solides sur la protection des animaux en simples écrits sur du papier. À la suite des horreurs révélées à MarineLand en Ontario, l'enquête souligne que des installations problématiques existent toujours et que les systèmes provinciaux restent vulnérables.

Protection mondiale des animaux Canada demande au Québec de corriger les insuffisances pratiques constatées par l'enquête, entre autres l'insuffisance des vérifications des décès signalés, l'incohérence des seuils de renouvellement des permis et la dissuasion insuffisante en cas de non-conformité répétée.

La Colombie-Britannique a décidé d'interdire, à compter du 1er mai, l'élevage, le transport et la possession des chats exotiques non indigènes et non domestiques. Cela élargit les mesures déjà en place, qui limitent déjà la détention des grands félins exotiques (lions, tigres, jaguars, léopards et guépards), en vue d'assurer la sécurité publique, le bien-être des animaux et la protection des écosystèmes.

À propos de la fiche d'évaluation

La fiche d'évaluation provinciale des zoos amateurs de Protection mondiale des animaux Canada compare les protections légales et réglementaires à travers les provinces canadiennes, y compris les licences, les permis de détention d'animaux sauvages, les règles en matière de bien-être animal, les exigences en matière de sécurité publique et l'assurance responsabilité. La fiche d'évaluation mise à jour indique que les protections restent inconstantes à travers le pays, l'Ontario se classant en dernière position et le Québec étant rétrogradé dans la catégorie des permis de détention d'animaux sauvages non indigènes.

À propos de Protection mondiale des animaux Canada

Protection mondiale des animaux Canada fait partie d'une organisation mondiale qui œuvre pour mettre fin à la souffrance animale en s'attaquant aux systèmes qui en sont la cause. L'organisation milite en faveur de lois, de politiques et de pratiques d'entreprise plus strictes qui protègent les animaux et réduisent leur exploitation.

SOURCE World Animal Protection

Media Contact Kari Vierimaa, Vierimaa Consulting Inc, [email protected]