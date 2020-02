L'Ontario établit de nouveaux records en matière de dons et de transplantations d'organes en 2019

TORONTO, le 11 févr. 2020 /CNW/ - En 2019, l'Ontario a établi de nouveaux records en ce qui a trait au plus grand nombre de dons et de transplantations d'organes effectués en une seule année. De fait, on a recensé 1386 transplantations d'organes et 684 donneurs vivants et décédés, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. Le Réseau Trillium pour le don de vie a obtenu des résultats historiques à son centre de don et de transplantation d'organes et de tissus, lequel a acquis une renommée internationale pour ses protocoles élargis, ses traitements innovateurs et ses pratiques exemplaires efficaces.

« Un nombre exceptionnel d'Ontariens ont donné et reçu le don de vie l'an dernier grâce à la collaboration de nos formidables hôpitaux partenaires, de nos groupes d'intervenants dévoués et de nos employés assidus », a déclaré Ronnie Gavsie, présidente et directrice générale du Réseau Trillium pour le don de vie. « Ces accomplissements nous incitent à en faire plus. Nous continuerons de travailler avec ardeur pour qu'un jour, plus aucun Ontarien sur la liste d'attente ne décède en raison d'un manque d'organes ou de tissus. »

Le nombre élevé de transplantations est en partie attribuable aux avancées technologiques et médicales qui permettent la transplantation d'organes de donneurs qui, auparavant, auraient été refusés parce qu'ils ont déjà des problèmes de santé; ces donneurs comptent pour 21 % de toutes les transplantations d'organes qui ont été faites en 2019. Les transplantations d'organes sains et adéquats de donneurs ayant l'hépatite C, par exemple, peuvent maintenant être effectuées en toute sécurité, une situation qui augmente le bassin de donneurs potentiels et diminue le temps d'attente des receveurs sur la liste. On a observé une augmentation de 41 % de donneurs ayant l'hépatite C en 2019 comparativement à 2018, et une hausse de 39 % des transplantations provenant de ces donneurs.

Ces dernières années, le Réseau Trillium pour le don de vie a simplifié le système de prélèvement de tissus et mis sur pied de nouvelles initiatives, notamment, en consolidant le prélèvement des tissus oculaires et des tissus multiples et en lançant un programme de signalement des donneurs potentiels de tissus avec les services médicaux d'urgence, ces mesures ayant toutes deux contribué au nombre record des dons de tissus. En 2019, une étape importante a été franchie. En effet, 283 dons de tissus multiples ont été faits et le nombre de donneurs de peau a connu une augmentation remarquable de 81 % par rapport à l'année précédente.

« Il est évident que les dons et les transplantations d'organes et de tissus améliorent et sauvent la vie de nombreux Ontariens », a indiqué Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. « C'est un incroyable accomplissement qui est réalisé sous la direction du Réseau Trillium pour le don de vie. Grâce à la collaboration du Réseau avec nos partenaires du système de santé, l'Ontario a fait d'importants progrès en matière de dons et de transplantations d'organes et de tissus, lesquels permettront à davantage de patients et de familles d'accéder à des interventions qui leur sauveront la vie. »

CHIFFRES RECORDS EN 2019*

Chiffre record Augmentation par

rapport à 2018 (%) NOMBRE TOTAL DE TRANSPLANTATIONS 1386 12 % REINS DE DONNEURS DÉCÉDÉS 500 13 % REINS DE DONNEURS VIVANTS 242 11 % REINS ET PANCRÉAS 41 21 % FOIES DE DONNEURS DÉCÉDÉS 223 15 % FOIES DE DONNEURS VIVANTS 60 9 % POUMONS 210 8 % NOMBRE TOTAL DE DONNEURS D'ORGANES 684 13 % NBRE TOTAL DE DONNEURS D'ORGANES DÉCÉDÉS 382 15 % NBRE TOTAL DE DONNEURS D'ORGANES VIVANTS 302 10 % DONNEURS DE TISSUS MULTIPLES 281 37 % DONNEURS DE PEAU 98 81 % *Chiffres valides le 9 février 2020

Les pratiques exemplaires en vigueur en Ontario, comme le signalement courant qui exige que les hôpitaux et les partenaires indiquent au Réseau tous les cas de don potentiel d'organes et de tissus, ont mené à un nombre record de 7901 signalements d'organes et à 33 585 signalements de tissus en 2019. De plus, des coordonnateurs du don d'organes et de tissus spécialement formés par le Réseau et des partenaires ont contacté 1341 familles pour discuter du choix de don d'organes et de tissus après le décès du membre de leur famille, et un nombre remarquable de 816 familles ont accepté de faire un don de vie par l'intermédiaire du don d'organes.

L'inscription au don d'organes influe grandement sur le nombre de dons. Quand un donneur potentiel a officiellement inscrit son consentement au don d'organes et de tissus, la famille accepte presque toujours de faire le don. Si la personne n'est pas inscrite au don d'organes, la famille accepte de faire le don seulement la moitié du temps. On observe une augmentation constante du pourcentage de donneurs d'organes qui étaient officiellement inscrits, et 2019 a été l'année où le pourcentage a été le plus élevé, soit à 51 %. La solide campagne de sensibilisation et d'information publique du Réseau Trillium pour le don de vie met l'accent sur l'importance de s'inscrire au don d'organes et de tissus, et encourage tous les Ontariens à le faire. Actuellement, plus de 4,2 millions d'Ontariens, soit 34 % de la population admissible, sont inscrits au don d'organes et de tissus.

Le Réseau Trillium pour le don de vie étudie constamment de nouvelles façons d'augmenter les occasions de dons. En 2016, le don d'organes a été inscrit dans le plan de soins de fin de vie de qualité des personnes à qui l'on administre l'aide médicale à mourir.

« Nous félicitons le Réseau Trillium pour le don de vie des résultats exceptionnels obtenus cette année. Son engagement à faire avancer les pratiques d'excellence pour accroître les dons et les transplantations est remarquable », a affirmé la Dre Beatriz Domínguez-Gil, directrice générale de l'Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de l'Espagne, chef de file mondial en matière de dons d'organes.

On rapporte que plus de 1600 personnes en Ontario attendent de recevoir la transplantation d'un organe qui pourrait leur sauver la vie. Tous les trois jours, une de ces personnes décède. Pour en savoir plus sur la façon dont le don d'organe peut aider à sauver des vies, allez sur www.soyezundonneur.ca.

Réseau Trillium pour le don de vie

Le Réseau Trillium pour le don de vie est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les activités relatives aux dons et aux transplantations d'organes et de tissus dans toute la province ainsi que d'améliorer continuellement le système afin de sauver encore plus de vies.

