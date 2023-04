TORONTO, le 4 avril 2023 /CNW/ - En un an seulement, le nouveau marché légal du jeui en Ontario a généré environ 35,6 milliards de dollars de mises totalesii et 1,4 milliard de dollars de recettes de jeu totales,iii , ce qui place la province parmi les cinq premiers territoires de jeu en Amérique du Nord.

Jeux en ligne Ontario est ravi d'annoncer ces totaux pour marquer le premier anniversaire du marché ouvert. L'Ontario a été la première province canadienne à lancer un marché du jeu ouvert et réglementé le 4 avril 2022. Depuis, plus de 1,6 million de comptes de joueurs actifsiv sur des sites Web gérés par plus de 40 exploitants ayant conclu des accords avec Jeux en ligne Ontario ont fait de la province le marché le plus concurrentiel du continent nord-américain.

« Depuis son lancement en avril 2022, le marché ontarien des jeux sur Internet a supplanté le marché préexistant non réglementé et a fait de l'Ontario un chef de file internationalement reconnu dans ce secteur. Nous sommes vraiment fiers de ce modèle de jeux sur Internet solide, responsable et concurrentiel », a déclaré le procureur général Doug Downey. « Je tiens à féliciter tout particulièrement la directrice générale Martha Otton, le président du conseil d'administration Dave Forestell et le reste de l'équipe de Jeux en ligne Ontario pour nous avoir aidés à faire de l'Ontario un chef de file mondial dans ce secteur. »

« Les chiffres d'aujourd'hui démontrent que l'Ontario possède l'un des meilleurs marchés de jeux sur Internet au monde », a déclaré Dave Forestell. « Depuis que l'Ontario a ouvert le marché, nous avons constaté de nouveaux investissements, la création d'emplois et la capture de revenus qui quittaient la province. L'Ontario est en bonne voie pour devenir le meilleur territoire du monde en matière de jeux. »

« Chaque joueur qui place un pari auprès d'un exploitant légal le fait dans un environnement sûr, réglementé et protégé », a ajouté Martha Otton. « Je tiens à remercier les joueurs, nos plus de 40 exploitants et nos partenaires gouvernementaux de nous avoir fait confiance. Ensemble, nous pouvons aider ce marché à poursuivre ses excellentes performances. »

Analyse des choix des joueurs et des tendances du marché au cours de l'année écoulée :

En moyenne, les chiffres de Jeux en ligne Ontario montrent que les dépenses mensuelles par compte de joueur actif au cours de l'année écoulée s'élèvent à environ 70 $.

Selon un sondage Ipsos réalisé en mars 2023 et publié aujourd'hui par la CAJO, environ 85 % des répondants qui ont joué en ligne en Ontario au cours des trois derniers mois l'ont fait sur des sites réglementés.

Le sport v le plus populaire sur lequel parier est le basketball avec 28 % des paris, suivi du soccer avec 15 %, du football avec 14 %, du hockey avec 9 % et du baseball avec 8 %.

Dans la catégorie des casinos en ligne, près de la moitié (48 %) des mises ont été effectuées sur des machines à sous, près d'un tiers (32 %) sur des jeux de table avec croupier en direct et le reste (19 %) sur des jeux de table informatisés.

DEVIS

« En tant que l'une des premières sociétés à rejoindre le marché réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario, nous félicitons que notre relation continue avec Jeux en ligne Ontario nous ait permis d'offrir un produit de qualité à nos clients dans un environnement sûr et responsable. Nous réjouissons de travailler ensemble à l'avenir pour continuer à élever les normes du marché réglementé. »

- Bet365

« Chez Flutter, nous sommes très fiers du succès de l'Ontario dans l'établissement d'un marché du jeu réglementé et concurrentiel au cours de l'année écoulée. Nous avons investi dans nos effectifs croissants au Canada pour lancer une gamme complète de produits sûrs et fiables de FanDuel et de PokerStars en tant qu'exploitants inscrits dans la province, permettant ainsi aux amateurs de sport et aux joueurs de casino de l'Ontario de s'engager de manière responsable. »

- George Sweny, vice-président, Affaires réglementaires, Flutter International

« La première année de BetRivers dans la province a été passionnante. Nous avons bénéficié d'une réponse positive et réceptive de la part des clients à nos nombreux produits. Nous avons été ravis de collaborer avec Jeux en ligne Ontario, qui a contribué à faire de ce lancement un succès pour toutes les parties prenantes. »

- Bruce Caughill, directeur général pour le Canada, Rush Street Interactive

« En tant que première province canadienne à établir un marché légal pour les exploitants privés, l'Ontario s'est distinguée, tout en prouvant les avantages généralisés qui découlent d'un cadre favorable aux consommateurs et à l'esprit commercial. »

- Benjie Levy, président et directeur de l'exploitation de theScore et directeur de PENN Interactive

À propos de Jeux en ligne Ontario

Jeux en ligne Ontario travaille en collaboration avec la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) et le gouvernement de l'Ontario, afin d'offrir des expériences de jeu en ligne de classe mondiale dans la province dans un environnement plus sûr, contribuant ainsi à protéger les consommateurs et à leur offrir un plus grand choix. Les sociétés de jeux (exploitants) qui ont été inscrites avec succès par la CAJO et qui ont signé un accord d'exploitation avec iGO peuvent offrir leurs jeux aux joueurs en Ontario au nom de la province. Grâce à ces relations, les recettes des jeux seront partagées avec le gouvernement de l'Ontario, qui les utilisera pour soutenir les priorités provinciales. Pour en savoir plus, consultez notre site iGamingOntario.ca.

i Les chiffres figurant dans le présent rapport ne sont pas vérifiés et peuvent faire l'objet d'ajustements. Ils comprennent tous les exploitants de jeux sur Internet qui ont exercé leurs activités en vertu d'un accord d'exploitation avec Jeux en ligne Ontario du 4 avril 2022 au 31 mars 2023. Ils ne comprennent donc pas l'offre de jeux sur Internet d'OLG. Voir la liste à jour des exploitants en direct et des sites de jeux sur Internet sur le site Web d'iGO. ii Le total des mises en espèces ne comprend pas les mises promotionnelles (primes). iii Le revenu total des jeux est le total des mises en espèces, y compris les frais de pourcentage, les frais de tournoi et autres frais, pour tous les exploitants en direct, moins les gains des joueurs, et ne prend pas en compte les coûts d'exploitation ou autres passifs. iv Les comptes de joueurs actifs sont des comptes avec des activités de paris en espèces ou promotionnels entre le 4 avril 2022 et le 31 mars 2023 et ne représentent pas des joueurs uniques car les individus peuvent avoir des comptes auprès de plusieurs exploitants. v Les catégories de sports englobent les paris placés sur une série d'événements sportifs, y compris, mais sans s'y limiter, les ligues professionnelles.

