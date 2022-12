L'Ontario annonce les 12 jours de la sécurité-incendie pour la période des Fêtes

Le Bureau du commissaire des incendies lance la campagne de sécurité-incendie "Les 12 jours de la sécurité-incendie pour la période des Fêtes".

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) rappelle aux Ontariens l'importance de la sécurité-incendie pendant la période des Fêtes grâce à une campagne de sensibilisation de 12 jours et à des opportunités d'entrevue avec le commissaire des incendies Jon Pegg.

À partir d'aujourd'hui, un message quotidien sur la sécurité-incendie - avec un thème différent chaque jour - sera diffusé par le BCI en partenariat avec les services d'incendie de l'Ontario.

"Traditionnellement, lorsque nous entrons dans cette période de l'année, nous voyons le nombre de décès par incendie augmenter. Il est facile de se laisser distraire et de baisser notre garde lorsqu'il y a tant d'activités pendant la période des fêtes", a déclaré le commissaire aux incendies Jon Pegg.

Alors que cette période de l'année regroupe des familles et des amis pour des célébrations festives, le moment le plus merveilleux de l'année peut aussi être le plus fatal. Alors que la plupart des gens pensent que la saison est synonyme de lait de poule et de biscuits, les services d'incendie savent que 33 % des décès dus à des incendies résidentiels se produisent pendant les mois de novembre, décembre et janvier.

"Des gestes simples, comme tester votre détecteur de fumée, arroser votre arbre quotidiennement et éloigner les bougies des matériaux inflammables, peuvent faire toute la différence pour garantir un joyeux temps des fêtes en toute sécurité pour vous, votre famille et vos amis", déclare le Solliciteur général Michael Kerzner.

Le Bureau du commissaire des incendies encourage les Ontariens à suivre les 12 jours de sécurité-incendie pour la période des fêtes et à faire attention aux conseils qui peuvent assurer la sécurité de votre famille cette saison.

Calendrier des thèmes:

12 décembre: Lumières des fêtes

13 décembre: Bougies et décorations

14 décembre: Détecteurs de fumée

15 décembre: Détecteurs de monoxyde de carbone

16 décembre: Arrosage des arbres

17 décembre: Rallonges électriques

18 décembre: Bougies/Hanukkah

19 décembre: Plans d'évacuation en cas d'incendie

20 décembre: Cuisson

21 décembre: Sources de chauffage

22 décembre: Fumer

23 décembre: Piles au lithium-ion

Faits en bref:

La campagne de cette année a été élaborée en partenariat avec l'Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC), l'Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association (OMFPOA), l'Ontario Association of Fire Educators (OAFE) et le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie

Au cours de la dernière saison des Fêtes (novembre 2021 - janvier 2022), 24 incendies résidentiels mortels ont entraîné la perte de 32 vies.

Les détecteurs de fumée doivent être testés tous les mois, les piles doivent être remplacées tous les ans, et ils doivent être remplacés après 10 ans de service.

