- Les bourses augmenteront considérablement alors que Tennis Canada continue de tracer la voie vers l'équité

- Le tableau principal du tournoi s'étalera sur 12 jours à compter de 2025

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - Tennis Canada et la Banque Nationale sont fiers d'annoncer que l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers (OBN) franchira une étape historique en remettant les mêmes bourses à ses joueuses et à ses joueurs à compter de 2027. Le cheminement vers des bourses égales se traduira par une augmentation importante des montants offerts aux femmes au cours des prochaines années.

Le tournoi canadien a également annoncé qu'il obtiendra un statut rehaussé sur le circuit Hologic WTA Tour et le circuit ATP Tour, passant de 7 jours à 12 jours de tableau principal à compter de 2025, sauf pour les années olympiques.

« C'est une journée formidable pour le tennis professionnel au Canada. Définir un cheminement clair vers des bourses égales pour notre tournoi est un processus qui s'est déroulé sur plusieurs années et qui a nécessité beaucoup de travail. Heureusement, avec l'aide de la WTA et de la Banque Nationale, cet objectif deviendra réalité en 2027 et nous sommes très emballés », a déclaré Gavin Ziv, chef de la direction des tournois chez Tennis Canada.

Cheminement vers l'équité à l'OBN

Tennis Canada continue de faire progresser l'équité des genres pour les femmes et les filles dans tout l'écosystème du tennis au Canada et deux étapes importantes seront franchies au cours des quatre prochaines années pour rapprocher l'Omnium Banque Nationale de cet objectif.

Nouvelles subventions de WTA Ventures : le circuit Hologic WTA a annoncé qu'il avait conclu une entente avec CVC Capital Partners pour créer WTA Ventures. Cette nouvelle entité centralisera les droits commerciaux et les actifs de la WTA (la diffusion, les paris, les données, les commandites, etc.), ce qui entraînera un afflux progressif de fonds pour l'Omnium Banque Nationale. Le plan de Tennis Canada est d'utiliser ces fonds pour réduire considérablement l'écart des bourses entre les femmes et les hommes participant au tournoi.



Soutien de la Banque Nationale : la Banque Nationale, commanditaire en titre du tournoi et partenaire de longue date de Tennis Canada, continuera d'appuyer l'organisation en fournissant des ressources pour aider à réduire l'écart au cours des prochaines années et à offrir une dotation égale aux femmes et aux hommes à compter de 2027. La Banque Nationale est un partenaire clé du mouvement pour l'équité des genres à Tennis Canada, tant par son support financier que par son soutien en planification stratégique. L'annonce d'aujourd'hui souligne sa volonté de créer plus d'opportunités pour les femmes et les filles au tennis, des circuits professionnels jusqu'aux terrains de jeu.

« La Banque Nationale a signé un partenariat long terme avec Tennis Canada il y a deux ans, devenant le commanditaire en titre de l'Omnium Banque Nationale. Depuis le tout début, offrir des bourses égales aux hommes et aux femmes faisait partie de notre vision et de nos objectifs. Nous savions que le cheminement vers l'équité prendrait de l'engagement, de la discipline et de la détermination. Ça nécessite de lever les obstacles et de mettre en place des mesures intentionnelles. Nous sommes très fiers du travail accompli avec Tennis Canada et la WTA, qui nous permet d'annoncer cette étape significative aujourd'hui. Cette nouvelle est bénéfique pour toutes les joueuses et tous les joueurs ainsi que pour les adeptes. Mais par-dessus tout, elle encouragera plus de filles à s'engager dans le tennis, sachant que tout le monde aura les mêmes possibilités de progresser équitablement dans le sport », mentionne Lucie Blanchet, Première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.

Au cours des quatre années précédant 2027, les bourses augmenteront afin de réduire l'écart de dotation entre les hommes et les femmes. Ce faisant, les bourses remises lors de l'édition féminine de l'Omnium Banque Nationale devraient passer d'une proportion d'environ 32 % des bourses offertes aux hommes dans un format de deux semaines jusqu'à près de 60 % en 2025, au moment où les deux tournois auront un tableau principal de 12 jours, 78 % en 2026 et 100 % en 2027. La bourse totale pour notre tournoi WTA sera d'au moins 10 M$ en 2027, soit une augmentation de 350 % en quatre ans.

« L'obtention de bourses égales à l'OBN est une étape importante du plan de Tennis Canada visant à offrir au tennis féminin de meilleures possibilités commerciales », a expliqué Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale de Montréal. « Nous avons investi beaucoup de temps et de ressources pour donner au tennis féminin la place et l'attention qu'il mérite. Notre campagne de marketing 2023, qui affirme que le meilleur du tennis féminin est le meilleur du tennis. Point., est d'ailleurs un exemple clair de ces efforts. Nous croyons depuis longtemps que les joueuses du circuit WTA démontrent des habiletés et des qualités athlétiques sans égales. Sous peu, avec le soutien de la Banque Nationale et de la WTA, nous serons en mesure de reconnaître ce fait en offrant des bourses égales et nous ne pourrions pas être plus ravis. »

Le cheminement vers l'équité à l'Omnium Banque Nationale est l'un des principaux objectifs du nouveau programme Jeu. Set. Équité. de Tennis Canada, une stratégie ambitieuse et holistique dévoilée en mars dernier en partenariat avec la Banque Nationale. Cette stratégie vise à créer un changement durable pour les femmes et les filles dans tous les domaines du tennis, de la haute performance et l'entraînement au leadership et plus encore. Au cours des cinq prochaines années, Jeu. Set. Équité. s'appuiera sur cinq piliers qui s'harmonisent avec la stratégie Advantage all de l'ITF, l'un d'eux portant sur la promotion commerciale du sport féminin. Jeu. Set. Équité. - Tennis Canada

Tableaux principaux de 12 jours à compter de 2025

Après que l'ATP eut révélé l'an dernier que quelques tournois, dont l'OBN, auraient désormais un tableau principal de 12 jours et adopteraient une structure plus rapprochée de celle des tournois du Grand Chelem, la WTA a annoncé ce matin que le tournoi canadien et deux autres événements (Rome et Cincinnati) auraient aussi maintenant un calendrier étendu. Ces changements s'accompagneront d'une augmentation du nombre de joueuses et de joueurs dans les tableaux principaux, passant de 56 à 96 tant pour les femmes que pour les hommes.

« En offrant des bourses égales et en adoptant un nouveau format de tableau principal de 12 jours, l'OBN fera désormais partie d'un groupe restreint de tournois sur les circuits Hologic WTA Tour et ATP Tour », a ajouté Gavin Ziv. « Nous tenons à féliciter la WTA et l'ATP pour leur vision et à les remercier de leur confiance. Nous tenons aussi à rendre hommage à nos employés, nos bénévoles, nos clients et nos partisans pour leur travail inlassable et leur soutien au fil des ans. C'est en grande partie grâce à leur engagement continu que notre tournoi est devenu l'un des meilleurs du monde. Ils devraient tous aujourd'hui partager ce triomphe avec nous. »

Le passage à un format de 12 jours sera également possible grâce à un financement important de près de 20 millions de dollars que Tennis Canada a reçu du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE). À Montréal, 10 millions de dollars ont été reçus de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), tandis qu'à Toronto, 9,3 millions de dollars ont été versés par l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). Cet investissement, annoncé en marge de l'Omnium Banque Nationale 2022, s'avérera crucial pour soutenir diverses initiatives d'optimisation du tournoi au cours des prochaines années, telles que la modernisation des infrastructures pour accueillir plus d'amateurs et l'amélioration de l'offre de produits.

Il est important de souligner que l'Omnium Banque Nationale, tout comme le tournoi de Cincinnati, reviendra à un tableau principal de 7 ou 8 jours pendant les années olympiques, en raison d'un calendrier estival chargé. Pour cette raison, Tennis Canada et les circuits ont décidé de mettre en place leur nouvelle structure à partir de 2025 afin de bénéficier de trois années consécutives sous le nouveau format avant les Jeux olympiques de 2028.

À propos de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers

L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est un tournoi de classe mondiale que possède et administre Tennis Canada. Cette année, le volet féminin, qui célèbre son 129e anniversaire, sera présenté au Stade IGA de Montréal du 4 au 13 août, tandis que le volet masculin, qui existe depuis maintenant 141 ans, sera disputé du 5 au 13 août au Sobeys Stadium de Toronto. En tant qu'épreuve de catégorie 1000 du circuit Hologic WTA Tour et que tournoi Masters 1000 de l'ATP Tour, l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers mettra en vedette les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde. L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements et pour vous procurer des billets, visitez le site suivant : www.omniumbanquenationale.com.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

