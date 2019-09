L'Ombudsman des assurances de personnes présente son nouveau chef de la direction et rend compte de ses principales réalisations lors de l'assemblée générale annuelle de 2019

TORONTO, le 20 sept. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) a eu le plaisir de présenter son nouveau chef de la direction et ombudsman, de souligner plusieurs réalisations positives et de donner un aperçu de la croissance à venir, le 19 septembre 2019, lors de l'assemblée générale annuelle ayant eu lieu à Toronto.

Le 19 août, au terme d'un processus complet de recherche et de recrutement mené par le conseil d'administration, Glenn O'Farrell a été désigné chef de la direction et ombudsman de l'OAP. Natif de St-Malachie, au Québec, Glenn a déjà été président de Global Québec, président et chef de la direction de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et président et chef de la direction du Groupe Média TFO. Il est également membre du Barreau du Québec et de l'Institut des administrateurs de sociétés. Auparavant, il a étudié l'économie, le droit, les affaires et la gouvernance d'entreprise à St. Francis Xavier University, à l'Université Laval, à la Johnson School of Management de Cornell University et à la Rotman School of Management de l'University of Toronto.

L'un des mandats de Glenn consistera à poursuivre la croissance de l'OAP dans l'Ouest canadien afin de faire en sorte que davantage de consommateurs de cette partie du pays soient familiarisés avec les services de l'OAP.

«Nous sommes heureux que la visibilité de l'OAP auprès des organismes de réglementation et des consommateurs continue de croître», a affirmé Dre Janice MacKinnon, présidente du conseil. «Le soutien de nos parties prenantes a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de notre visibilité parmi les consommateurs, et avec l'ajout de Glenn au sein de l'équipe, nous poursuivrons notre croissance et continuerons de renforcer nos liens avec les différentes parties prenantes».

Les autres faits saillants incluaient ce qui suit:

Le nombre de prises de contact a augmenté de 5,9 % et atteint un sommet historique

Le Québec continue de représenter le plus important volume de plaintes par région, à 54,5 %, devant l' Ontario

Les plaintes ont totalisé 2 290 lors de l'exercice en cours

Les visites du site Web ont augmenté de 6,4 %

Le site Web de l'OAP a reçu un total de 107 164 visiteurs, parmi lesquels un peu plus de 90 000 en étaient à leur première visite. Par fonction, les demandes de règlements et de service ont représenté plus de 80 % du total, tandis que par produit, le nombre est demeuré relativement similaire à celui enregistré un an auparavant.

À la suite de l'assemblée générale annuelle, l'OPA a rendu public son rapport annuel sur son site Web. Le rapport présente un aperçu complet de l'ensemble des réalisations, statistiques et études de la dernière année, et il est disponible à www.olhi.ca/news-publications/annual-report/ et www.oapcanada.ca/nouvelles-et-publications/comptes-rendus-annuels/.

Au sujet de l'Ombudsman des assurances de personnes

L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) est le seul service canadien indépendant de règlement des plaintes à l'intention des consommateurs canadiens d'assurances de personnes. Les Canadiens nous confient le règlement de leurs plaintes relatives à l'assurance vie, invalidité, maladie complémentaire, voyage et de produits de placement comme des rentes et des fonds distincts. Les services bilingues de l'OAP sont gratuits et à la disposition de tout consommateur dont la compagnie d'assurances est membre de l'OAP. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, 99 % des assureurs canadiens de personnes sont membres de l'OAP. L'OAP fournit également en ligne de l'information générale à propos des assurances de personnes. Pour garantir l'impartialité, les activités de l'OAP sont supervisées par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA). Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez consulter le www.olhi.ca et le www.oapcanada.ca.

