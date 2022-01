L'ombudsman de l'approvisionnement diffuse son Rapport annuel 2020-2021 Tweet this

Etant donné que l'approvisionnement a été au premier plan de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, l'ombudsman de l'approvisionnement réitère l'importance de la transparence et souligne la nécessité continue de simplifier le processus d'approvisionnement fédéral jugé trop lourd.

Citation- « Cette année, mon bureau a également observé avec intérêt le niveau de transparence entourant l'approvisionnement d'urgence et compte faire le suivi de cette question au cours de l'année à venir. » - Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement

Le rapport annuel fait un survol des activités menées par le Bureau pour renforcer la communauté de l'approvisionnement fédéral et s'engager auprès des fournisseurs, y compris les propriétaires d'entreprises canadiennes sous-représentés, avec pour objectif de diversifier la chaîne d'approvisionnement fédérale.

Citation - « Mon bureau a poursuivi son engagement dans ce domaine en organisant le troisième Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral, un sommet annuel qui met en relation les propriétaires d'entreprises de la diversité et les organismes à même de les aider à soumissionner aux marchés fédéraux et à les décrocher. » - Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement.

Le rapport fait aussi état des 10 principaux problèmes liés à l'approvisionnement fédéral à la lumière des plaintes et des observations des parties prenantes reçues par le Bureau, notamment l'évaluation injuste ou biaisée des soumissions, les critères trop restrictifs et les problèmes de retards de paiement.

L'ombudsman de l'approvisionnement a également continué à mener des initiatives dans le but de promouvoir la diversité et l'inclusion tant au sein des chaînes d'approvisionnement canadiennes que de la fonction publique fédérale.

Citation - « Mon bureau a mené un sondage sur la diversité auprès des ministères fédéraux dans l'espoir d'obtenir des données de base sur les actions menées par ces ministères en faveur de la diversité dans les marchés publics fédéraux. » - Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) est une organisation du gouvernement du Canada, neutre et indépendante, qui contribue à la résolution de différends contractuels entre les entreprises et le gouvernement du Canada. Le BOA enquête sur les plaintes et fournit des services de règlement des différends afin que les parties puissent poursuivre leurs activités en cas de problèmes. Le BOA se penche également sur les problèmes liés à la passation de marchés à l'échelle du gouvernement et fournit des recommandations sur la manière de les améliorer.

