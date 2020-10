OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - L'ombudsman de l'approvisionnement fédéral, Alexander Jeglic, a diffusé aujourd'hui son Rapport annuel 2019-2020, que la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement a déposé au Parlement le 19 octobre 2020. Ce rapport présente un aperçu des activités réalisées par le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

L'ombudsman de l'approvisionnement rappelle qu'il faut simplifier le processus d'approvisionnement fédéral trop lourd à la lumière de la pandémie de COVID-19, et il souligne à quel point il est important que le gouvernement fasse preuve de transparence et de diligence raisonnable en cette période difficile.

Le Rapport annuel fait un survol des activités menées par le Bureau pour renforcer la communauté de l'approvisionnement fédéral et consulter les fournisseurs, y compris les propriétaires d'entreprise canadiens sous représentés, afin de diversifier la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral.

Citation - « Nous devons poursuivre la collaboration avec les Canadiens et accroître la diversité des soumissionnaires dans le cadre des marchés publics fédéraux afin de veiller à ce qu'une vaste gamme de voix soient entendues, de toutes les régions du pays. » - Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement

Le rapport fait aussi état des dix principaux problèmes liés à l'approvisionnement fédéral à la lumière des plaintes et des observations des parties prenantes reçues par le Bureau, notamment l'évaluation injuste ou biaisée des soumissions, les critères trop restrictifs et le perpétuel défi des retards de paiement.

Citation - « En examinant ces problèmes, nous pouvons déterminer si un problème systémique existe, et la manière de procéder pour arriver à des solutions pratiques afin de les surmonter », a déclaré l'ombudsman de l'approvisionnement.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) est une organisation du gouvernement du Canada, neutre et indépendante, qui contribue à la résolution de différends contractuels entre les entreprises et le gouvernement du Canada. Le BOA enquête sur les plaintes et fournit des services de règlement des différends afin que les parties puissent poursuivre leurs activités en cas de problèmes. Le BOA se penche également sur les problèmes liés à la passation de marchés à l'échelle du gouvernement et fournit des recommandations sur la manière de les améliorer.

