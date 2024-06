OKLAHOMA CITY, 17 juin 2024 /CNW/ - La commission du centenaire de la route 66 de l'Oklahoma a présenté fièrement le logo des célébrations du centenaire de la route 66 lors d'un événement de lancement qui a eu lieu au Capitole de l'État de l'Oklahoma le 13 juin. Ce premier événement marque le début d'une série de célébrations menant au centième anniversaire de l'emblématique route 66, prévu en 2026.

Le lieutenant-gouverneur Matt Pinnell, président de la commission, a souligné le rôle central de l'Oklahoma dans ces célébrations nationales. « L'État de l'Oklahoma est fier de donner le coup d'envoi aux célébrations du centenaire de la route 66 à l'échelle du pays », a déclaré le lieutenant-gouverneur Pinnell. « Nous préparons le terrain pour une série d'événements inoubliables le long de la célèbre route visant à mettre en valeur son patrimoine et son histoire uniques. Avec ses plus de 640 km de route, ce qui représente le plus long tronçon de route de tous les États, l'Oklahoma est la première destination mondiale pour vivre l'expérience ultime de la route 66. »

L'événement a également permis de souligner l'annonce de cinq anciens gouverneurs d'Oklahoma, George Nigh, David Walters, Frank Keating, Brad Henry et Mary Fallin, à titre de présidents honoraires.

Le point culminant de la cérémonie était le dévoilement du logo du centenaire de la route 66 en Oklahoma conçu par Lauren Cooper, diplômée de l'Université de l'Oklahoma en mai 2024. La conception de Lauren Cooper, en collaboration avec le OU Gaylord College of Journalism and Mass Communication, intègre les éléments de signalisation emblématiques de la route 66 avec des contrastes et une typographie sous le signe de l'innovation, illustrant l'esprit de l'Oklahoma à l'égard de la route historique.

Ce lancement donne le coup d'envoi à une série de célébrations à l'échelle de l'État, notamment des rassemblements de voitures, des festivals de musique et des visites guidées visant à stimuler le tourisme, à profiter aux entreprises locales et à dynamiser l'économie locale. La commission invite tout le monde à participer à ces événements et à participer aux célébrations du centenaire qui feront l'objet d'une attention internationale.

« Joignez-vous à nous pour célébrer l'héritage de la route 66 et favoriser un avenir dynamique. Le voyage commence en Oklahoma », a déclaré M. Pinnell.

Pour en savoir plus sur les célébrations du centenaire de la route 66 en Oklahoma, consultez le www.route66-centennial.com et suivez-nous sur les médias sociaux.

À propos de la commission du centenaire de la route 66

Fondée en 2019 et soutenue par l'Oklahoma Historical Society, la commission planifie des événements pour souligner l'importance historique et culturelle de la route. Reconnue comme une route d'État et sous le nom de « National Scenic Byway », la route 66 en Oklahoma comprend de nombreuses propriétés inscrites au répertoire national des lieux historiques des États-Unis, soulignant son héritage profond.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2439266/Route66_100_Logo.jpg

SOURCE The Oklahoma Department of Commerce

