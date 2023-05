L'OIIQ prendra quelques jours pour répondre au rapport du Commissaire à l'admission aux professions

Rapport d'étape 2 du Commissaire à l'admission aux professions

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) prend acte du deuxième rapport d'étape de la vérification particulière lancée par le Commissaire à l'admission aux professions en ce qui a trait à l'examen d'admission à la profession infirmière de septembre 2022. L'OIIQ prendra le temps requis pour analyser celui-ci, valider les affirmations du Commissaire notamment sur les 500 candidates et candidats à l'examen mis en échec pour l'examen de septembre 2022 et transmettre une réponse.

Cela dit, l'OIIQ est pleinement conscient que le dépôt de ce rapport suscitera des questionnements de la part des candidates et candidats en attente de leur résultat de l'examen du 27 mars ainsi que pour les personnes qui se préparent à la séance d'examen de septembre. C'est pourquoi il ne tardera pas à répondre au rapport. Le dépôt de ce rapport n'affectera pas la préparation de la publication des résultats de mars 2023.

Soulignons que depuis le début du processus entrepris par le Commissaire, entre autres lors du dépôt du premier rapport d'étape en janvier dernier, l'OIIQ collabore pleinement à la collecte de données et continuera à le faire, guidé par sa mission d'assurer la protection du public.

