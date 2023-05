L'OIIQ lance une campagne de reconnaissance des infirmières et infirmiers - Semaine de la profession infirmière

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 30e édition de la Semaine de la profession infirmière, du 8 au 14 mai, l' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance sa campagne Une chance que vous êtes là, qui présente de vraies scènes où l'on voit le quotidien des infirmières et infirmiers. Posons notre regard sur leur travail remarquable accompli avec humanité, sang-froid, expertise, compétence et rigueur.

Semaine de la profession infirmière 2023 (Groupe CNW/Ordre des infirmières et infirmiers du Québec)

« En 30 ans, les soins en santé ont évolué, se sont complexifiés et diversifiés. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'engagement professionnel des infirmières et infirmiers dans leur milieu. Tous les jours, ils mettent leur expertise en action et favorisent, toujours plus, la pratique clinique, la recherche, l'enseignement et la gestion. Je vous invite cette semaine à regarder nos affiches présentant leur contribution au développement de leur expertise au quotidien », explique Luc Mathieu, le président de l'OIIQ.

Cette semaine, vous verrez des affiches à proximité des établissements de santé ainsi que dans plusieurs milieux de soins.

Reconnaître l'expertise infirmière

L'OIIQ invite la population québécoise à faire écho au travail remarquable des infirmières et infirmiers en posant leur regard empreint de reconnaissance sur ces visuels. Ces photos représentant leurs réalités sont également partagées sur les médias sociaux et disponibles sur notre site Web à trousse promotionnelle.

Chaque année, la Semaine de la profession infirmière est l'occasion de mettre en lumière l'expertise infirmière et de célébrer celles et ceux qui, au quotidien, veillent de façon exceptionnelle à la santé de la population.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83 500 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

Banque d'images

L'OIIQ met à la disposition des médias une banque d'images montrant des moments du quotidien des infirmières et infirmiers captés sur le vif, où l'expertise se perçoit en un regard. Ces photos libres de droits, avec mention de l'OIIQ en crédit, sont disponibles à oiiq.org/banque.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: et entrevues : Marine Detraz, Conseillère principale, relations publiques, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 514 705-8096, [email protected]