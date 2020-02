L'OIIQ joint sa voix à celles du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des psychologues du Québec en vue de permettre à d'autres professionnels de poser des diagnostics pour élargir l'accès en santé mentale

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se montre en faveur du principe d'élargir le diagnostic des troubles mentaux à d'autres professionnels habilités à le faire afin de permettre un meilleur accès aux services en santé mentale, tel que proposé par le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des psychologues du Québec. Il est effectivement cohérent de permettre notamment aux infirmières (avec attestation de formation), aux psychologues, aux conseillers en orientation (avec attestation de formation) et aux sexologues (avec attestation de formation) de poser un diagnostic pour lequel ils ont les compétences nécessaires pour désengorger le système de santé.

Cependant, l'OIIQ est d'avis que le projet de loi no 43 à l'étude actuellement, qui viendra modifier la Loi sur les infirmières et les infirmiers et la pratique des infirmières praticiennes spécialisées, n'est pas le bon véhicule législatif pour y arriver.

Nous appuyons donc la démarche de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qui vise à faire de l'accès aux services de santé pour tous les Québécois une priorité nationale. Toutefois, l'OIIQ rappelle que l'élargissement de l'accès en santé mentale devra s'inscrire dans un cadre législatif distinct et prescrit pour les autres professionnels de la santé. En ce sens, il en revient à la ministre de la Justice, Sonia LeBel, d'exercer un leadership à cet effet -- il serait effectivement dommage de ne pas saisir ce momentum où différents ordres professionnels sont prêts à aller de l'avant.

