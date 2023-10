L'OIIQ honore neuf infirmières à la 20e Soirée Florence

Ce sont près de 500 personnes qui étaient présentes hier soir au New City Gas, au cœur de Griffintown, à l'occasion de cet événement-bénéfice annuel au profit de la Fondation de l'OIIQ. Sous le thème 20 ans à célébrer l'expertise, cette soirée animée par la journaliste et animatrice Sophie Fouron a débuté par la remise de l'Insigne du mérite.

« À la Soirée Florence 2023, nous avons célébré le travail remarquable des infirmières et infirmiers, notamment dans un contexte où les soins en santé se complexifient; ils mettent leur expertise et leur passion en action tous les jours dans leur milieu en accomplissant leur travail avec humanité et rigueur », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Odette Doyon reçoit l'Insigne du mérite 2023

Dans un premier temps, Luc Mathieu a remis l'Insigne du mérite à Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales), une professeure émérite en sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a fait de la sécurité du public le cheval de bataille de sa carrière, notamment en rappelant le rôle et les responsabilités éthiques, cliniques et de leadership de l'infirmière. Madame Doyon s'est engagée, et continue de le faire, dans les domaines de la pratique clinique, la gestion, l'enseignement et la recherche afin que les professionnels de la santé continuent d'offrir des soins sécuritaires et de qualité aux patients.

L'Insigne du mérite, la plus haute distinction de l'OIIQ, est décerné depuis 1973 à des infirmières et infirmiers qui ont contribué de manière exceptionnelle à l'avancement des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession dans l'un des domaines suivants : enseignement, recherche, gestion, pratique clinique, engagement social et communautaire.

Huit infirmières reçoivent chacune un prix Florence 2023

Par la suite, les 21 finalistes des prix Florence qui inspirent leurs collègues par leurs efforts, leur persévérance et leur détermination à améliorer les soins de santé d'une région à une autre, ont été mis à l'honneur, et huit lauréates ont reçu un prix :

Les prix Florence visent à souligner l'expertise et la passion des infirmières et infirmiers du Québec. En 20 ans, ce sont plus de 150 infirmières et infirmiers issus de divers domaines de pratique et milieux de travail, originaires de partout au Québec, qui ont reçu un prix dans l'une des catégories reflétant la réalité infirmière. Cette 20e édition de la Soirée Florence est l'occasion de se remémorer l'avancée de notre profession.

Citations

« Félicitations encore à Valérie, Johanne, Isabelle, Véronique, Audrey, Lisa, Justine et Frances : vous incarnez l'expertise infirmière québécoise. Et à Odette Doyon, infirmière trifluvienne émérite, qui a reçu l'Insigne du mérite pour sa contribution à l'avancement des soins infirmiers. Vos compétences et votre savoir infirmier sont mis au profit de plus de huit millions de Québécoises et Québécois », se réjouit Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

« La Fondation de l'OIIQ est heureuse et fière de s'associer encore cette année à la Soirée Florence afin de célébrer l'expertise infirmière. Les profits amassés lors de cet événement nous permettront de poursuivre notre mission, soit d'encourager le développement professionnel d'infirmières et d'infirmiers de partout au Québec en leur offrant des bourses d'études. Au nom de la Fondation de l'OIIQ, ainsi qu'au nom de nos boursières et boursiers, je vous remercie pour votre précieux soutien! », explique Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Les profits de cette soirée, présentée par TD Assurance, sont remis à la Fondation de l'OIIQ. Cette année, grâce à la générosité des participants et des partenaires de la soirée, plus de 74 000 $ ont été remis à la Fondation, ce qui permettra de soutenir financièrement des infirmières et infirmiers membres de l'OIIQ qui poursuivent leurs études en sciences infirmières.

Des partenaires engagés

L'OIIQ et la Fondation de l'OIIQ tiennent à remercier l'ensemble de leurs partenaires de la Soirée Florence : TD Assurance, la Banque Nationale, Beneva, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la CSN, la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill, ERPI, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que les nombreux donateurs pour leur engagement envers le développement de l'expertise infirmière.

L'OIIQ et la Fondation de l'OIIQ tiennent finalement à remercier les collègues des finalistes qui ont pris de leur temps pour reconnaître l'expertise infirmière en proposant la candidature de leurs pairs, ainsi que les douze ordres régionaux des infirmières et infirmiers (ORII) pour leur proximité avec les finalistes, l'OIIQ ou la Fondation de l'OIIQ.

Banques d'images de l'OIIQ : infirmières et infirmiers dans leur quotidien

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'OIIQ a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, en offrant un soutien financier en vue de faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers. Elle entend ainsi favoriser la reconnaissance du rôle déterminant de la profession infirmière au sein du système de santé québécois.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: et entrevues : Marine Detraz, Conseillère principale, relations publiques, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 514 705-8096, [email protected]