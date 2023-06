L'OIIQ fait connaître ses mesures pour accompagner les candidates et candidats à l'examen de septembre 2023

Examen d'admission de l'OIIQ

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) présente aujourd'hui son plan d'action visant à soutenir et à accompagner les candidates et candidats en vue de l'examen professionnel de septembre 2023.

Dans la foulée des travaux du Commissaire à l'admission aux professions et soucieux de favoriser la réussite des candidates et candidats à l'examen, l'OIIQ s'engage à les accompagner et à les soutenir en leur donnant accès à divers outils qui leur permettront non seulement de se familiariser avec la forme, le contenu et le déroulement de l'examen, mais aussi de consolider leurs connaissances.

Dans le but de leur offrir un accompagnement maximal, l'OIIQ a également fait appel à la collaboration des parties prenantes et des milieux cliniques, notamment celles de la Direction nationale des soins et services infirmiers (DSNI) et des directions de soins infirmiers (DSI). D'ailleurs, le Conseil d'administration de l'OIIQ a demandé, par résolution, que cette collaboration perdure par l'instauration d'un programme national de soutien aux candidates et candidats à l'exercice de la profession (CEPI) visant à mieux les préparer à l'exercice de la profession.

Mesures d'accompagnement et d'assouplissement pour l'examen de septembre 2023

L'OIIQ a transmis aux candidates et candidats et à ses partenaires, dont l'Office des professions du Québec, l'ensemble des mesures d'accompagnement et d'assouplissement prises pour le prochain examen.

Mesures d'accompagnement pour les candidates et candidats

L'accès gratuit aux outils de préparation à l'examen. La diffusion de la liste de thèmes ainsi que de la table des spécifications utilisée pour la sélection des questions prévues à l'examen de septembre 2023. La diffusion des informations complémentaires pour l'aide à la préparation.

Mesures d'assouplissement pour les candidates et candidats

Retrait de l'obligation, pour l'ensemble des candidates et candidats, de s'inscrire à l'examen de septembre 2023; aucune mention d'échec ne sera portée à leur dossier en cas de non-inscription ou d'absence à l'examen. Possibilité de bénéficier d'une autre tentative à l'examen, offerte aux candidates et candidats qui seraient en situation d'échec, même si cela a pour effet d'outrepasser le nombre maximum d'essais prévus ou le délai maximal prévu. Maintien du droit d'exercice à titre de candidates ou candidats pour les personnes en situation d'échec définitif ou qui ont atteint le délai maximal pour réussir l'examen. Prolongation du temps alloué à la passation de l'examen.

L'OIIQ a également remis aux milieux cliniques et aux parties prenantes de la documentation et des pistes d'action en vue de les accompagner dans la préparation et la réussite des candidates et candidats à l'examen de septembre 2023.

Conscient des enjeux actuels liés à la pénurie d'infirmières et infirmiers, l'OIIQ tient à rappeler qu'il fera de cette préparation à l'examen une de ses priorités. En effet, la population québécoise a besoin, plus que jamais, d'infirmières et infirmiers qualifiés.

Citation

« Aujourd'hui, afin de favoriser la réussite à son examen d'admission de septembre 2023, l'OIIQ présente son plan d'action et rend disponibles des outils pour accompagner les candidates et candidats dans la préparation de leur examen. Ces mesures et outils d'accompagnement témoignent du fait que l'OIIQ a à cœur de remédier le plus rapidement et efficacement possible aux enjeux soulevés en lien avec le taux de réussite à l'examen, mais aussi de veiller à une pratique infirmière de qualité qui ne compromet pas les soins offerts à la population québécoise. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

L'OIIQ tient finalement à remercier les milieux cliniques, la DSNI, les DSI, mais aussi les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Cégep du Vieux Montréal pour leur excellente collaboration dans la mise en œuvre de ce plan d'accompagnement.

