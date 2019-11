L'OIIQ accueille favorablement l'arrivée des Maisons des aînés, annoncée par la ministre Marguerite Blais

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) salue la création des Maisons des aînés pour améliorer les conditions de vie et de santé des aînés du Québec. Fort de sa mission de protection du public, l'OIIQ réitère son entière collaboration dans ce projet novateur de première importance pour lui, qui a fait de la prestation sécuritaire des soins sa priorité depuis plusieurs années (Prestation sécuritaire des soins infirmiers, 2015). L'expertise infirmière apporte une contribution incontournable dans ce contexte de soins et est déterminante afin d'assurer aux résidents les soins de santé dont ils ont besoin.

« Les conditions de santé des aînés sont suffisamment complexes pour nécessiter une intensité de soins infirmiers constante : évaluation de la condition de santé physique et mentale, surveillance clinique et suivi approprié. Nous tenons à rappeler que les conditions gagnantes à mettre en place sont connues en vue de favoriser le bon déploiement de ces projets : une composition d'équipes de soins adaptée aux besoins de santé complexes, une présence infirmière suffisante, une formation universitaire des infirmières qui permet d'être en adéquation avec la complexité des soins requis par cette clientèle et de la formation continue régulière », a rappelé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

