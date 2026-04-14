- La véritable différenciation avec le Jongga Kimchi crée un vif intérêt auprès de la génération Z chez Costco et Loblaws

- Expansion de FreshCo pour atteindre 150 magasins à l'échelle nationale au cours du deuxième semestre de l'année

SÉOUL, Corée du Sud, le 14 avril 2026 /CNW/ -- Le Kimchi Ramyun, lancé par Ofood, la plus importante marque d'alimentation coréenne de Daesang, a dépassé les un million d'unités en ventes cumulatives au Canada, générant un marché de niche en tirant parti de l'héritage coréen comme origine du kimchi.

L'Ofood Kimchi Ramyun dépasse les un million d'unités vendues au Canada

Depuis son lancement sur le marché canadien en octobre dernier, la soupe de nouilles Kimchi Ramyun a rapidement gagné en popularité et a reçu des réactions positives de la part des consommateurs locaux. Contrairement aux produits traditionnels de ramyun qui reposent sur des flocons séchés, l'Ofood Kimchi Ramyun utilise du vrai kimchi de Jongga, la marque de kimchi n°1* en Corée, pour offrir le goût authentique du kimchi coréen traditionnel. Cette approche différenciée a contribué à sa croissance commerciale rapide.

* NIELSEN KOREA 2007-2025, volume et valeur des ventes de kimchi

L'Ofood Kimchi Ramyun est décliné en deux produits : la « Real Kimchi Ramyun Noodle Soup », avec une base de soupe épicée, et le « Real Fiery Kimchi Stir-fried Ramyun », à base de gochujang. Les deux produits utilisent du kimchi frais au lieu de flocons séchés pour offrir une texture croquante et une saveur de fermentation profonde. Tout en équilibrant l'acidité et l'arôme, les produits conservent le caractère épicé caractéristique du ramyun coréen, ce qui les rend attrayants pour un large éventail de consommateurs.

Des efforts de marketing actifs ciblant les consommateurs locaux de la génération Z ont également contribué à cette solide performance. Ofood a renforcé la notoriété de la marque grâce à des publicités en extérieur dans les grandes villes canadiennes et à des campagnes numériques sur des réseaux comme Instagram et TikTok. De plus, des dégustations organisées dans des universités de premier plan, dont l'Université de Toronto, ont permis d'accroître l'engagement auprès des jeunes consommateurs qui connaissent la culture coréenne et les saveurs audacieuses, et de générer des achats réels.

Après une solide performance des ventes, l'expansion de la distribution s'accélère également. En plus des canaux de vente au détail existants comme Costco et Loblaws, l'Ofood Kimchi Ramyun est maintenant disponible chez FreshCo, où le produit est actuellement vendu dans environ 70 magasins au Canada, avec une extension de la distribution à plus de 150 magasins à l'échelle nationale prévue au deuxième semestre.

Seungin Jung, responsable de Global Discovery BO chez Daesang, déclare : « L'Ofood Kimchi Ramyun gagne rapidement en popularité sur le marché canadien en tant que produit qui permet aux consommateurs de savourer le goût authentique du kimchi coréen. Nous continuerons de renforcer la présence de la cuisine coréenne en Amérique du Nord grâce à un marketing adapté aux modes de vie des consommateurs locaux et à des canaux de distribution élargis. »

L'Ofood Kimchi Ramyun est également disponible sur les principaux canaux en ligne et hors ligne aux États-Unis, dont Costco, Kroger et Amazon, alors que Daesang continue d'étendre ses activités de marque mondiale sur le marché nord-américain.

À propos de Daesang Corporation

Créée en 1956, Daesang Corporation est l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits alimentaires fermentés, avec des décennies d'expertise dans la fabrication alimentaire. L'entreprise est devenue un chef de file du secteur alimentaire coréen grâce à des marques reconnues à l'échelle internationale comme Jongga et Ofood, offrant un vaste portefeuille de produits comprenant du kimchi, des sauces, des plats prêts-à-manger et plus encore. Basé en Corée du Sud, Daesang exploite des filiales manufacturières aux États-Unis, en Pologne, en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam. Pour en savoir plus, visitez le site www.daesang.com/fr.

À propos d'Ofood

Ofood est une marque alimentaire coréenne mondiale qui offre des expériences créatives et une inspiration fraîche et qui rend la cuisine coréenne facile à savourer n'importe quand, n'importe où. Avec son Korean Twist, Ofood séduit les cœurs et les papilles du monde entier tout en repensant la nourriture coréenne pour les consommateurs d'aujourd'hui. Avec un portefeuille diversifié de sauces, d'algues et de plats prêts-à-manger, Ofood exporte ses produits dans plus de 80 pays, élargissant ainsi l'accès quotidien à la cuisine coréenne pour les consommateurs du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.ofoodglobal.com/

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SOURCE Daesang Corporation

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