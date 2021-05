L'offre de Sayona Québec pour Lithium Amérique du Nord franchit une nouvelle étape

Dans l'éventualité où la Cour approuve son offre et que les autres conditions à la clôture de la transaction sont complétées (incluant, notamment, la conclusion d'ententes définitives, l'approbation des actionnaires de Sayona Mining et l'obtention d'approbations réglementaires), Sayona Québec espère reprendre la production dans les meilleurs délais. L'entreprise prévoit une mise à jour environnementale prioritaire des installations, des améliorations techniques ainsi que la mise à niveau de certains équipements qui étaient à l'arrêt.

La transaction qui mènerait à l'acquisition de LAN par Sayona, si elle est confirmée par la Cour supérieure, serait effectuée et conclue uniquement grâce à l'apport de capitaux privés.

De plus, si la transaction est approuvée par la Cour supérieure et que les autres conditions de clôture sont remplies, Sayona Québec et son partenaire, Piedmont Lithium, s'engagent à effectuer de la seconde transformation du lithium au Québec d'ici les cinq prochaines années, conformément aux conditions prévues à l'entente avec Investissement Québec. Les deux partenaires se sont montrés enthousiasmés par les attributs québécois (électricité propre, main-d'œuvre qualifiée, etc.) et par la volonté gouvernementale de développer la filière des batteries électriques.

De manière générale, Sayona Québec se réjouit de la volonté gouvernementale de développer la filière batterie électrique et entend y participer pleinement. La création d'un hub du lithium en Abitibi-Témiscamingue permettrait de créer une assise solide pour le développement de tout le secteur du lithium québécois.

L'acquisition envisagée de LAN permettrait également de créer des emplois de qualité et de faire bénéficier les communautés locales de retombées directes.

Citations :

« L'équipe de Sayona Québec est heureuse de ce développement positif dans le dossier de LAN. L'acquisition potentielle de LAN, si elle est approuvée par la Cour supérieure, permettrait à la région de l'Abitibi-Témiscamingue et au Québec de poser un premier jalon avec Sayona dans le marché international du lithium. Nous serions très heureux de construire ce projet à partir d'une région inspirante, et serions encore plus fiers de nous engager vers le développement de la transformation au Québec du lithium. Notre partenaire Piedmont Lithium et toute notre équipe sont fortement motivés par ce défi qui permettrait au Québec et à ses citoyens de bénéficier de cette création de richesse supplémentaire. »

- Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec

À propos de Sayona Québec

Filiale de Sayona Mining créée en 2016, Sayona Québec est une compagnie junior en développement active dans le secteur d'avenir du lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Propriétaire d'un gisement de haute qualité, la Société entend réaliser le projet Authier afin de passer du stade de l'exploration à celui de l'exploitation et de la mise en valeur, avec l'objectif d'effectuer ultérieurement de la transformation.

www.sayonaquebec.com

SOURCE Sayona Québec inc.

Renseignements: Guy Laliberté, ing., Chef de la direction - Sayona Québec, Tél. : (819) 384-3494, [email protected]

Liens connexes

https://www.sayonaquebec.com/