L'Office du tourisme de Québec devient Destination Québec cité

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Office du tourisme de Québec (OTQ) fait peau neuve et dévoile son nouveau nom. C'est sous le nom Destination Québec cité que l'organisation fera désormais la promotion touristique de la région de Québec.

L'industrie touristique mondiale faisant face à la plus grande crise de son histoire, due à la pandémie COVID-19, l'organisme responsable de la promotion touristique de la ville de Québec a décidé de moderniser son image en s'inspirant des grandes destinations touristiques mondiales, pour faire face à la compétition et aller au-devant des tendances du marché. L'organisation reflètera davantage l'image de la destination en action, vibrante et animée qu'est la grande région de Québec.

Ce changement s'inscrit parfaitement avec celui déjà amorcé par le changement de l'image de marque touristique lancée en 2018 : « Québec cité, l'accent d'Amérique ».

Rappelons que la région touristique de Québec inclut la ville de Québec et les MRC de l'Île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de Portneuf et de La Jacques-Cartier. La nouvelle appellation Destination Québec cité permettra de mettre en relief l'agglomération et ce qu'est une véritablement cité, soit l'ensemble des composantes d'une région. Le nouveau nom facilitera également la différenciation entre la province de Québec et la région touristique de Québec.

« En cette période charnière où la région doit, plus que jamais, se démarquer pour occuper une place de choix sur l'échiquier touristique, le nouveau nom Destination Québec cité arrive à point, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Ce nom fort et inspirant ne laisse aucun doute : la grande région de Québec est LA destination de choix pour les touristes en provenance des quatre coins du monde. »

« La pandémie a accéléré les tendances touristiques et augmenté le niveau de compétition, accentuant l'urgence de se réinventer et d'adopter les dernières tendances afin de répondre aux attentes de l'industrie touristique dans la nouvelle réalité. Nous croyons sincèrement que le nouveau nom permettra de contribuer positivement à notre relance en renforçant le positionnement de notre destination et en démontrant notre volonté d'être plus compétitif afin d'augmenter notre notoriété et de continuer de faire briller notre destination de par le monde » a souligné le directeur de Destination Québec cité, Robert Mercure.

Bilan de la saison touristique estivale

Les objectifs de Québec étaient ambitieux pour la saison touristique estivale et la destination n'a pas déçu : le taux d'occupation moyen a été de 58 % entre le 25 juin et le 21 août 2021, représentant une hausse de 45 % par rapport à la même période en 2020.

Force est de constater que la mise en place de la vaste campagne marketing sur le territoire québécois et, depuis la fin juin, sur le marché ontarien, la promotion de la carte-cadeau de 75 $ à l'achat de deux nuitées et la vaste programmation de ville animée a stimulé l'attractivité de Québec.

Rappelons que la campagne marketing de l'OTQ a été vue plus de 70 millions de fois et a généré plus de

840 000 visites sur le site web de la destination, du jamais vu dans l'histoire de Québec. Les indicateurs démontrent également que la durée de séjour des visiteurs québécois s'est allongée tel que nous l'avions souhaité.

Québec a figuré au sommet du palmarès des meilleures destinations canadiennes en termes d'occupation hôtelière pendant quelques semaines au cours de l'été et dans le peloton de tête de cette même catégorie, tout au long de la saison aux côtés des villes de Vancouver, Calgary et Halifax.

SOURCE Office du tourisme de Québec

Renseignements: Source: Marie-Pier Richard, Conseillère aux communications, Relations publiques, Destination Québec cité, 581 995-0972, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec-cite.com/