L'Office de la protection du consommateur et le Cégep de Jonquière s'associent pour offrir un projet concret et éducatif aux étudiants de l'École supérieure en Art et technologie des médias

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon annonce, au nom du ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, la conclusion d'une alliance entre l'Office de la protection du consommateur et l'École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière.

Dès cet automne, les étudiants de 3e année du profil Communication publicitaire du programme Communication dans les médias collaboreront avec l'Office de la protection du consommateur sur un projet d'envergure nationale.

La cohorte sera d'abord appelée à proposer des stratégies de communication visant à accroître la notoriété de l'Office auprès des jeunes adultes. Ensuite, à l'hiver, les cégépiens imagineront des concepts publicitaires et des outils de communication pour l'Office.

Cette collaboration permettra d'offrir aux étudiants en ATM une première expérience professionnelle avec un organisme qui a pour mission de rejoindre tous les consommateurs québécois. L'Office bénéficiera également de cette collaboration afin de faire rayonner ses services auprès des plus jeunes consommateurs.

Citations :

« Les jeunes doivent développer des réflexes de consommateur averti, être sensibilisés à une saine utilisation du crédit, et savoir que l'Office offre informations, conseils, outils et soutien. Je remercie déjà les étudiants qui proposeront des approches novatrices pour susciter l'intérêt de la nouvelle génération de consommateurs du Québec. Ces jeunes, créatifs et à l'affût des dernières tendances, sont les mieux placés pour s'adresser efficacement à leur génération! »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Protection des consommateurs

« L'École supérieure en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière est déjà reconnue pour offrir le meilleur programme de communication pour les cégépiens. Avec cette nouvelle collaboration, le cégep vient, encore une fois, rehausser la qualité de son enseignement et la diversité des expériences qu'elle offre à ses étudiants. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la relève dans le domaine des communications! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Nous sommes tous des consommateurs au quotidien et, un jour ou l'autre, nous ressentons le besoin d'être guidés et mieux renseignés sur nos droits et recours. En cohérence avec sa mission d'information, l'Office multipliera les efforts pour faire grandir sa notoriété auprès des jeunes, et ce, en passant par les jeunes eux-mêmes. »

Denis Marsolais, président de l'Office de la protection du consommateur

« Je salue cette formidable initiative. Nos 38 étudiants, qui évoluent dans un programme unique au Québec, auront une chance inouïe : contribuer concrètement à sensibiliser les 18-24 ans à leurs droits en tant que consommateurs. Sur le plan pédagogique, nous tentons de mettre les personnes étudiantes dans des situations réelles et de leur faire vivre des contextes de création diversifiés qui abordent des thématiques réelles. Ce projet concourra assurément à la formation et à la réussite de nos élèves en leur permettant de s'impliquer dans les défis reliés à la jeunesse québécoise. »

Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière

Faits saillants :

Un sondage réalisé l'hiver dernier pour le compte de l'Office révèle que les plus jeunes répondants sont nombreux à avoir déjà connu un problème avec un commerçant (77 %). Pourtant, alors qu'il est bien connu de la majeure partie de la population, l'organisme remarque que les 18-24 ans utilisent peu ses services et sont moins portés à défendre leurs droits.

L'Office met déjà en œuvre de multiples actions pour rejoindre les jeunes, et ce, dès le début de leur parcours scolaire. Il offre en ligne quelque 70 activités pédagogiques clé en main pour les enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que pour la formation générale des adultes.

L'organisation diffuse des messages préventifs à l'intention des jeunes dans ses campagnes de communication annuelles en matière de voyage, d'achat d'une auto, d'achat en ligne et de carte de crédit.

Liens connexes :

Office la protection du consommateur : opc.gouv.qc.ca

Cégep de Jonquière : cegepjonquiere.ca

Source : Information :

Audrey Lepage Attachée de presse Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la protection des consommateurs 418 809-7269 audrey.lepage @justice.gouv.qc.ca Charles Tanguay Responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias Office de la protection du consommateur 418 643-1484, poste 2254 [email protected]



SOURCE Office de la protection du consommateur