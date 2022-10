L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) célèbre ses 20 ans d'existence

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'OCPM voit le jour officiellement le 1er janvier 2002, mais c'est le 22 octobre 2002 qu'il tient sa première consultation publique sur un petit projet privé de changement de zonage dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Depuis, l'Office a tenu quelque 180 consultations réunissant plus de 80 000 participants qui ont émis plus de 10 000 opinions écrites ou orales, sur des projets aussi variés que les plans d'urbanisme, l'immobilier résidentiel et commercial, les parcs et espaces verts, les infrastructures, les initiatives citoyennes, etc.

L'OCPM a 20 ans (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal)

Parmi les thèmes qui illustrent le vaste spectre d'intervention de l'Office, notons le racisme et la discrimination systémiques (2018), la Stratégie centre-ville (2017), l'agriculture urbaine (2011), le redéveloppement des ateliers du CN dans Pointe-Saint-Charles (2009), les voies d'accès au mont Royal (2008), le CHUM (2007) et le CUSM (2005).

Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'Office, qui voit au développement de l'Office depuis sa fondation, Luc Doray : « En 20 ans, l'OCPM a fait la preuve de l'utilité d'un tel forum neutre et indépendant. L'Office permet à la population montréalaise de prendre part aux décisions de la Ville, elle a un impact sur ce qui les touche directement. Aujourd'hui, on peut se réjouir que la consultation publique soit intégrée à la vie démocratique, ce qui n'était pas évident l ors de la fondation. Notre mission est d'offrir un véhicule ancré dans les mœurs, crédible d'abord pour les citoyens, mais aussi pour les décideurs et les promoteurs. L'OCPM a contribué à la démocratie montréalaise au fil du temps, faisant en sorte qu'il ne puisse être question de revenir en arrière. »

« Les années de pandémie ont fait évoluer les pratiques de l'OCPM. Il y a eu une accélération de la modernisation des outils de consultation via Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis mars 2022, toutes nos consultations se réalisent en personne et en ligne. Parmi nos objectifs, il y a bien sûr d'améliorer nos méthodes pour rejoindre toujours plus de personnes, les informer sur les projets et obtenir leur opinion. À cet effet, nous considérons qu'il y aurait avantage à rendre obligatoire la consultation publique pour certains projets. Tant qu'à disposer d'un outil aussi performant que l'Office pour alimenter la prise de décision, utilisons-le pleinement! », a déclaré Isabelle Beaulieu, présidente de l'OCPM depuis février 2022.

Une réflexion sur le passé et une vision d'avenir

L'Office de consultation publique de Montréal, en collaboration avec le réseau Villes Régions Monde, annoncent la tenue de Montréal participe!, un colloque sur les 20 ans de l'OCPM.

Cet événement sera l'occasion de prendre connaissance des toutes dernières recherches sur la participation citoyenne. Des présentations sur l'évolution des consultations publiques, sur le rôle de l'OCPM à travers le temps, sur les constats sociaux de telles démarches et sur les leçons à en tirer sont au programme.



Le colloque se tiendra les 26 et 27 octobre à l'Édifice Wilder et à la Maison du développement durable. L'événement gratuit est ouvert à toute la population. Consultez le programme et inscrivez-vous : www.montrealparticipe.org

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'OCPM, créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus, ni des employés municipaux et ils mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

Pour renseignements :

Catherine Escojido

Consultante en communications

514 927-8807

[email protected]

SOURCE Office de consultation publique de Montréal