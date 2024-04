L'Office d'habitation du Nunavik planifie un budget de 105M$ pour d'importantes rénovations de ses logements.

KUUJJUAQ, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - L'Office d'habitation du Nunavik (OHN) dont le mandat est de servir les 14 communautés inuites par l'acquisition, l'administration et l'entretien d'immeubles d'habitation mis à la disposition des personnes et des familles, confirme la planification d'un budget colossal auprès de la Société d'habitation du Québec (SHQ) de 105M$ pour des projets de rénovations majeures et mineures dans plus de 140 unités d'habitation réparties à travers l'ensemble des communautés du Nunavik.

La demande de ce budget est rendue possible grâce à la contribution des paliers de gouvernements fédéral et provincial qui ont identifié une enveloppe globale pour la période de 2022 à 2028 de 3,2G$ en projets d'habitation sur le territoire québécois. « Ce montant historique reflète la compétence indéniable de l'OHN à gérer la planification des besoins et des travaux de son parc immobilier ainsi que le respect de sa mission et de l'engagement de son conseil d'administration à être des plus responsables envers la population et le territoire du Nunavik », explique Lupin Daignault, directeur, Parc immobilier et rénovations.

À propos de l'Office d'habitation du Nunavik

L'Office d'habitation du Nunavik est un organisme à but non lucratif qui, grâce à la collaboration d'une équipe de 250 employés solidaires (dont 80% sont d'origine inuite) répartis dans 14 bureaux satellites, fournit à 98 % de la population inuite des logements confortables, sécuritaires et abordables qui sont adaptés à leurs besoins et à leur culture.

