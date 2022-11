L'Odyssée de l'objet en 48 h - Repenser le compostage à l'occasion de la 1re édition de ce nouveau concours de design industriel au collégial

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau Technoscience, en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, a dévoilé dimanche dernier le nom des équipes gagnantes de la première édition de l'Odyssée de l'objet en 48 h, un concours de design industriel destiné aux étudiantes et aux étudiants du collégial. Dans le cadre de cet événement qui a eu lieu au Cégep du Vieux Montréal et qui s'est échelonné sur deux jours, soit du 4 novembre au 6 novembre 2022, près de 100 cégépiennes et cégépiens issus de différentes régions du Québec ont conçu un objet répondant au thème choisi : l'objet de compostage. Pour cette première édition, c'est un total de 20 000 $ en bourses qui a été remis à l'ensemble des lauréates et des lauréats.

« Nous étions déjà emballés par la tenue de l'Odyssée de l'objet en 48 h, mais l'événement a surpassé nos attentes! Nous avons la chance d'avoir au Québec une jeune relève scientifique et technologique impressionnante et dont nous devons être fiers. Ce nouveau concours offre une magnifique occasion d'initier les jeunes du collégial au design industriel, à toute la réflexion, la créativité et l'ingéniosité nécessaires pour concevoir un objet répondant à un besoin qui peut paraître simple, mais qui, en réalité, est complexe. Bravo à toutes et à tous! Nous avons déjà hâte à l'an prochain pour la seconde édition », souligne Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience.

Pour toute la durée de l'événement, les équipes participantes étaient soutenues et accompagnées par des designers industriels de profession et par des enseignants et des enseignantes du domaine. Ils ont eu l'occasion de participer à différents ateliers thématiques leur permettant d'acquérir ou d'affiner leurs connaissances des différentes étapes de la conception d'un objet d'usage courant.

L'objet de compostage qu'on peut trimballer partout, en tout temps

ComPom, un projet conçu par une équipe du Collège Dawson, à Montréal, a remporté le 1er prix de l'édition 2022 de l'Odyssée de l'objet en 48 h. Petit contenant isolant et étanche qui permet le rangement et le transport des déchets organiques lorsque les sites de compostage ne sont pas immédiatement accessibles, cet objet pratique et facile d'utilisation est d'un format idéal pour un usage quotidien. Il peut être accroché ou rangé à l'intérieur d'un sac à dos ou d'un sac à main.

Les membres de l'équipe derrière le projet ComPom sont : Jessica Cloutier, Émilie Fortin et Jason Kirsch du Collège Dawson.

Les lauréates et les lauréats

Voici les équipes qui se sont démarquées par leurs projets lors de la première édition du concours de l'Odyssée de l'objet en 48 h :

LES ÉQUIPES MÉDAILLÉES

Les médailles sont offertes aux trois projets qui se sont démarqués pour l'ensemble de leurs caractéristiques. Les prix suivants sont attribués par un jury.

1re prix

Bourse de 1000 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

ComPom

Jessica Cloutier, Émilie Fortin et Jason Kirsch

Collège Dawson

2e prix

Bourse de 750 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Cani le canard

Annabelle Mailhot, Donovan Hughes, Élodie Ste-Marie et Elena Fortier

Collège Dawson

3e prix

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Bloomsphere

Mathieu Lefebvre, Jean-Simon Lemire, Bastien Quevillon et Coraly Lachapelle

Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

LES PRIX THÉMATIQUES

Les prix thématiques sont offerts aux projets qui se sont démarqués dans un thème donné. Les prix suivants sont attribués par un jury.

Prix du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour la qualité de la maquette

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Compo-cyclette

Alfred Goudreault-Marcoux, Franklin Minville, Lilli Kerlac et Calixte Cyr

Cégep du Vieux Montréal

Prix coup de cœur (décerné par la délégation du Service public de Wallonie)

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Ecopost

Cassandra Champion, Isabella Colicchio, Kevin Branco et Patrick Ganja

Collège Dawson

Prix écoresponsable

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Composta

Mickael Huang Yue Chuan, Christopher Gomez, Yasseen Youssef et Mavis Owens

Collège Dawson

Prix de la présentation au jury

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Broyo

Aneta Chirowski, Makena Rivard, Nicholas Rambally et Carson Mcdougall-Vick

Collège Dawson

Prix de la thématique

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

Écompousse!

David Cimpoiasu, Athena Wang, Cathy Xu et Vincent Ly

Collège Marianopolis

Prix spécial du jury

Bourse de 500 $ remise à chaque membre de l'équipe lauréate.

ÉCO-Système

Andrea Abou-Haidar, Olga Karaleva et Sophie Karaleva

Collège Marianopolis et Cégep du Vieux Montréal

Merci à nos partenaires

La première édition du concours de l'Odyssée de l'objet en 48 h a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, grand partenaire du Réseau Technoscience et de ses organismes régionaux membres. Merci au Cégep du Vieux Montréal pour sa précieuse collaboration tout au long de l'événement et pour avoir accueilli en ses murs les participantes et participants. Merci également à La Presse, partenaire média du concours.

Un concours d'origine belge

L'Odyssée de l'objet est un concours créé en Belgique, en 2002, par le Service public de Wallonie et destiné aux élèves du secondaire. Au Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a confié au Réseau Technoscience la coordination de l'Odyssée de l'objet. L'engouement pour ce concours a motivé la création d'un volet collégial, l'Odyssée de l'objet en 48 h.

Téléchargez les photos des équipes lauréates et consultez la description des projets primés.

Visionnez la cérémonie de remise de prix.

À propos du Réseau Technoscience

Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience a pour mission de stimuler et de transmettre la passion des sciences, de la technologie et de l'innovation chez les jeunes tout en encourageant l'émergence d'une relève scientifique. Chaque année, c'est près de 150 000 jeunes de niveaux primaire, secondaire et collégial qui sont rejoints par ses différents programmes : les Expo-sciences, les Défis technologiques, les animations scientifiques Les Débrouillards, l'Odyssée de l'objet et les Innovateurs à l'école et à la bibliothèque. Le Réseau Technoscience assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et pour le secondaire. Les programmes du Réseau Technoscience sont soutenus financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise du programme NovaScience. reseautechnoscience.ca

À propos du programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

