L'OCRI annonce qu'il consultera les secteurs public et privé afin de déterminer comment soutenir un système bancaire ouvert chez ses membres

TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) examine la manière dont il peut appuyer l'adoption des services bancaires axés sur les consommateurs (ou système bancaire ouvert) tout en allégeant le fardeau et en réduisant les chevauchements.

Les services bancaires axés sur les consommateurs permettent aux consommateurs et aux petites entreprises de partager leurs données financières avec des fournisseurs de services approuvés, en toute sécurité. Le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs proposé est conçu pour fournir aux Canadiens un moyen sûr et efficace de partager leurs données financières et d'y accéder, tout en permettant l'utilisation de nouveaux outils et services financiers.

L'OCRI consultera ses membres et d'autres parties prenantes afin de clarifier les attentes en matière d'accréditation, de surveillance réglementaire et de conformité dans le cadre des normes fédérales . Le plan stratégique 2025-2027 de l'OCRI a mis en évidence le besoin d'initiatives de transformation visant à améliorer la structure de la réglementation au Canada, en particulier pour favoriser l'innovation, tout en maintenant une protection optimale pour les consommateurs.

« Certains de nos membres ont déclaré vouloir participer volontairement au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs. Ils devront ainsi respecter les exigences en matière d'accréditation, se conformer aux normes de sécurité et soutenir le partage de données réciproque, a confié Karen McGuinness, première vice-présidente aux finances et aux relations avec les investisseurs et les membres de l'OCRI. En soutenant l'adoption des services bancaires axés sur les consommateurs, l'OCRI cherche à favoriser une transformation significative et la modernisation des pratiques du secteur, ainsi qu'à réaliser des gains d'efficience pour les investisseurs canadiens et le public en général. Nous pouvons bâtir un écosystème financier plus connecté et axé sur les investisseurs en favorisant l'innovation et en réduisant les obstacles. »

Au besoin, l'OCRI a l'intention de coordonner ses efforts avec ceux d'autres parties prenantes clés et organismes de réglementation, notamment les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Apprenez-en plus sur le rôle proposé de l'OCRI dans les consultations sur le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs .

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca .

