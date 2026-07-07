L'OCRI renforce la protection des investisseurs en nommant trois nouveaux membres à son comité consultatif des investisseurs

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a nommé trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif des investisseurs (CCI) : Brett Kimak, Rob Wells et Christine Zalzal. Le CCI de l'OCRI joue un rôle important dans l'élaboration des politiques réglementaires, des priorités annuelles, des plans stratégiques et d'autres projets clés. Son mandat consiste à aider l'OCRI à s'acquitter de ses responsabilités liées à l'intérêt public en portant à son attention les questions qui préoccupent les investisseurs et en veillant à ce que leurs points de vue soient pris en compte dans ses travaux.

« Le secteur des placements continue d'évoluer, a déclaré Alexandra Williams, première vice-présidente à la stratégie, à l'innovation et à la protection des parties prenantes de l'OCRI. Le CCI de l'OCRI s'engage à veiller à ce que nous suivions le rythme de ce changement. Nous nous efforçons de renforcer la voix des investisseurs à mesure que de nouveaux produits, services et canaux émergent, qu'il s'agisse de plateformes de conseils et de services d'exécution d'ordres sans conseils, de cryptoactifs ou de modèles novateurs comme les marchés de prédiction. Notre rôle consiste à veiller à ce que les investisseurs canadiens disposent des renseignements nécessaires pour rester informés dans un environnement en évolution rapide. »

« De la cryptomonnaie aux technologies émergentes, en passant par les marchés de prédiction et l'IA, les enjeux auxquels sont confrontés les investisseurs canadiens aujourd'hui sont complexes, a déclaré Dorothy Sanford, présidente du comité consultatif des investisseurs de l'OCRI. L'arrivée de ces nouveaux membres permet à l'OCRI de renforcer sa capacité de répondre aux besoins changeants des investisseurs. »

Voici les notices biographiques des nouveaux membres :

Brett Kimak

Brett Kimak est un haut dirigeant qui possède près de 30 ans d'expérience en réglementation des valeurs mobilières, en gouvernance, en gestion des risques et en conformité dans le secteur canadien des services financiers. Grâce à cette expérience, M. Kimak possède une connaissance approfondie et directe des investisseurs et des enjeux qui leur tiennent le plus à cœur. Il a traité directement les plaintes de clients et possède une expertise du cadre réglementaire qui s'applique à ces plaintes. Plus tôt durant sa carrière, M. Kimak a travaillé au sein du service des affaires disciplinaires d'un organisme de réglementation, ce qui l'a directement exposé aux activités de protection des investisseurs et aux questions liées à la conduite sur les marchés. Il a occupé des postes de direction, notamment à titre de chef de la conformité, de chef de la gestion des risques, de chef de l'exploitation et de président et personne désignée responsable auprès de gestionnaires de placements et de gestionnaires de patrimoine réglementés. M. Kimak a formulé des commentaires à l'intention des organismes de réglementation des valeurs mobilières concernant des politiques et diverses initiatives. À titre de consultant, il a également prodigué des conseils à des institutions financières concernant la réglementation des services financiers, l'amélioration des programmes de conformité, la gouvernance, le risque opérationnel et les projets de modification de la réglementation. Il a aussi siégé à plusieurs conseils d'administration, conseils et comités consultatifs du secteur, assumant notamment un rôle de leader qui favorise l'engagement réglementaire et sectoriel.

M. Kimak est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et détient les titres d'analyste financier agréé (CFA) et d'administrateur accrédité (IAS.A) de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Rob Wells

Rob Wells est un cadre professionnel du secteur des placements qui possède près de 40 ans d'expérience sur les marchés financiers canadiens à titre de conseiller en placement inscrit, de directeur de succursale et de premier vice-président au sein d'une grande institution financière canadienne. Au cours de sa carrière, M. Wells a travaillé directement auprès d'un large éventail d'investisseurs et a acquis une vaste expérience du fonctionnement du cadre réglementaire canadien des valeurs mobilières, notamment une expertise spécialisée en traitement des plaintes visant les conseillers et les courtiers, en conformité réglementaire et en services-conseils aux investisseurs. Il a travaillé avec des investisseurs pour améliorer leur culture financière, et il a fait la promotion de l'amélioration de l'information communiquée aux investisseurs de détail sur les placements et la fiscalité afin qu'ils puissent prendre des décisions financières et de gestion de patrimoine éclairées. Il a acquis de nombreuses compétences sectorielles, a suivi un grand nombre de cours et a de l'expérience à titre d'administrateur.

Christine Zalzal

Christine Zalzal est une dirigeante des services financiers ayant gagné des prix et une administratrice expérimentée qui possède plus de 35 ans d'expérience en tant que cadre supérieure dans les domaines des services bancaires, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Récemment, elle a dirigé les initiatives de transformation numérique, d'amélioration de l'expérience client et de traitement des plaintes au sein d'une société de courtage offrant des services pour comptes sans conseils. Elle a dirigé la mise en œuvre d'innovations de pointe sur le marché visant à personnaliser l'expérience des investisseurs, en tirant parti de l'IA pour leur fournir plus rapidement des renseignements pertinents, utiles et exploitables. Elle apporte un point de vue unique au CCI en tant que personne qui a entendu la voix de l'investisseur autonome et qui peut témoigner des défis et des expériences de ce segment de clientèle en croissance.

Mme Zalzal s'est bâti une brillante carrière en pilotant des projets de changement stratégique, de transformation et d'excellence opérationnelle dans l'ensemble du secteur des services financiers; elle siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs entreprises et organismes sans but lucratif en plus de s'impliquer dans sa collectivité. Elle est grandement reconnue pour son leadership axé sur les investisseurs et son expertise en gouvernance et en gestion des risques.

Tous les membres du CCI sont nommés pour une durée minimale de deux ans. Pour obtenir plus de renseignements, notamment les notices biographiques de tous les membres, consultez le site : Comité consultatif des investisseurs (CCI).

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Personne-ressource : Joanna Nicholson, Chef des communications et des affaires publiques, [email protected]