Le programme de culture financière est destiné aux retraités, aux jeunes, aux nouveaux arrivants et aux novices en finances.

TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer qu'il offrira des ateliers de culture financière aux visiteurs de la Bibliothèque publique de Toronto jusqu'à la fin de l'année.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI a la mission de comprendre, d'informer et de protéger les investisseurs, et animera pour les participants les ateliers Principes de base des placements, Guide des placements pour les nouveaux arrivants, Guide des finances et des placements pour les jeunes et Guide pour planifier et vivre sa retraite.

« Le Bureau des investisseurs propose de la formation destinée aux investisseurs afin que les Canadiens aient l'information et les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, indique Karen McGuinness, première vice-présidente aux finances et aux relations avec les investisseurs et les membres. Nous sommes ravis d'organiser des ateliers en personne à des bibliothèques partout à Toronto, de rencontrer les investisseurs de la collectivité, de les aider à se doter d'une culture financière et de favoriser leur autonomisation dans un cadre accessible. »

En vue de répondre aux besoins en évolution des Torontois, la Bibliothèque publique de Toronto fournit des services gratuits et équitables, comme des ressources en matière de planification financière ou destinées aux jeunes, aux retraités et aux nouveaux arrivants au Canada.

« Dans le contexte de notre engagement commun à aider les Torontois à gérer leurs finances avec plus de confiance, nous avons le plaisir d'offrir le programme de culture financière de l'OCRI aux visiteurs de nos bibliothèques à l'échelle de la ville, ajoute Pam Ryan, directrice de l'élaboration des services et de l'innovation à la Bibliothèque publique de Toronto. En organisant ces ateliers gratuits à nos bibliothèques, nous contribuerons à bâtir une communauté d'investisseurs plus résiliente et avertie, qu'il s'agisse d'aînés, de jeunes, de nouveaux arrivants au Canada ou de personnes qui entament leur parcours de placement. »

Ces ateliers s'alignent sur les initiatives de culture financière de la Bibliothèque publique de Toronto.

Les renseignements sur les ateliers, y compris les sujets abordés, les bibliothèques où ils auront lieu, les dates et les heures se trouvent ci-dessous (des présentations supplémentaires pourraient être ajoutées éventuellement).

Sujets abordés et calendrier

Principes de base des placements

L'atelier Principes de base des placements traite des notions fondamentales des placements, ainsi que des différents types de comptes et de placements.

Bibliothèque Date Heure Goldhawk Park - 295 Alton Towers Cir Jeudi 24 avril 2025 De 14 h à 15 h Albert Campbell - 396 Birchmount Rd Jeudi 8 mai 2025 De 14 h à 15 h Maryvale - Parkway Mall Mercredi 21 mai 2025 De 13 h à 14 h Runnymede - 2178 Bloor St W Mercredi 27 août 2025 De 14 h à 15 h Maria A. Shchuka - 1745 Eglington Ave W Mercredi 1er octobre 2025 De 13 h à 14 h

Guide des placements pour les nouveaux arrivants

L'atelier Guide des placements pour les nouveaux arrivants explique comment s'y prendre pour commencer à effectuer des placements, emprunter de l'argent, établir un budget et se protéger contre les stratagèmes frauduleux.

Bibliothèque Date Heure Parliament - 269 Gerrard St E Jeudi 3 avril 2025 De 15 h à 16 h Mount Dennis - 1123 Weston Rd Mercredi 30 avril 2025 De 14 h à 15 h

Guide des finances et des placements pour les jeunes

L'atelier Guide des finances et des placements pour les jeunes vise à aider les jeunes à devenir des investisseurs avertis. La présentation leur montre comment établir un budget, penser à long terme, jongler avec ses priorités en matière de dettes et de placements, et repérer les arnaques.

Bibliothèque Date Heure York Woods - 1785 Finch Ave W Mardi 8 avril 2025 De 16 h à 17 h Steeles - Bambourgh Gardens Plaza Jeudi 17 juillet 2025 De 14 h à 15 h Woodside Square - 1571 Sandhurst Cir Lundi 24 novembre 2025 De 16 h à 17 h

Guide pour planifier et vivre sa retraite

Planifier votre retraite, c'est gérer vos finances pour profiter au mieux de cette période de votre vie. Votre stratégie à cet égard doit tenir compte de votre réalité financière, de vos besoins et de vos souhaits. La présentation portera sur la manière de planifier sa retraite, les sources de revenus de retraite et la façon de se protéger des escroqueries, de la fraude et de l'exploitation financière.

Bibliothèque Date Heure Highland Creek - 3550 Ellesmere Rd Mardi 15 avril 2025 De 14 h à 15 h Eatonville - 430 Burnhamthorpe Rd Lundi 2 juin 2025 De 11 h 30 à 12 h 30 S. Walter Stewart - 170 Memorial Park Ave Jeudi 12 juin 2025 De 18 h 30 à 20 h Forest Hill - 700 Eglington Ave W Vendredi 11 juillet 2025 De 13 h 30 à 14 h 30 City Hall - 100 Queens St W Lundi 22 septembre 2025 De 13 h à 14 h Agincourt - 155 Bonis Ave Mardi 7 octobre 2025 De 14 h à 15 h Spadina - 10 Spadina Rd Mardi 4 novembre 2025 De 14 h à 16 h

Pour obtenir de l'information à jour sur les programmes et les ateliers offerts par l'OCRI, consultez le site Web de la Bibliothèque publique de Toronto.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est résolu à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

À propos de la Bibliothèque publique de Toronto

La Bibliothèque publique de Toronto est le plus grand et le plus achalandé réseau de bibliothèques publiques en Amérique du Nord, totalisant plus de 46 millions de visites annuelles sur place et en ligne. Nous donnons aux Torontois la possibilité de s'épanouir au sein du monde numérique et de l'économie du savoir, en leur fournissant un accès facile à des technologies, à de l'apprentissage continu ainsi qu'à des expériences culturelles et de divertissement diversifiées à l'endroit et au moment où ils en ont besoin et de la façon qui leur convient. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site tpl.ca, écrivez à la boîte Answerline, suivez-nous sur X (Twitter), Facebook ou Instagram, et abonnez-vous à nos courriels de mise à jour.

