TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Selon l'enquête menée auprès des investisseurs par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), environ un Canadien sur cinq a été la cible d'une fraude potentielle en matière de placement. Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, l'OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude sous la forme d'intrusions dans des comptes.

Un vidéo sur les intrusions dans des comptes.

Les intrusions dans les comptes se produisent lorsque des fraudeurs accèdent sans autorisation à des comptes en ligne au moyen de courriels, de messages textes, de liens malveillants ou d'applications. Une fois dans le compte de placement, les fraudeurs peuvent exécuter des opérations, puis transférer des fonds vers leurs propres comptes (souvent intraçables et étrangers) ou tenter de retirer des fonds. Ces fraudes sont particulièrement élaborées : elles consistent en des demandes urgentes de mise à jour d'un mot de passe sous prétexte qu'il a peut-être déjà été compromis ou en des invitations à cliquer sur un lien malveillant. Pire encore, les fraudeurs arrivent à usurper des adresses électroniques ou des liens de sites Web d'organisations réelles.

La campagne du Mois de la prévention de la fraude de l'OCRI vise à lutter contre les intrusions dans les comptes et à fournir aux investisseurs les outils nécessaires pour se protéger. L'enquête menée auprès des investisseurs a également montré que la plupart de ceux qui avaient été sollicités pour une potentielle fraude avaient été contactés au moyen de courriels indésirables, de messages textes ou d'appels de la part d'inconnus et non sollicités, ou encore de messages sur les réseaux sociaux. Le conseil aux investisseurs est simple : Arrêtez-vous et réfléchissez avant de cliquer!

« Grâce à leur obligation de protection des marchés financiers, les courtiers ont aidé le Service de l'examen et de l'analyse des opérations de l'OCRI à détecter une augmentation de ces intrusions dans les comptes », a déclaré Kevin McCoy, premier vice-président à la réglementation des marchés de l'OCRI. « Avec l'utilisation croissante des plateformes de courtage en ligne et le fait que les investisseurs se connectent à leurs comptes en temps réel sur des appareils mobiles, nous croyons qu'il est important d'attirer l'attention sur cette fraude relativement élaborée et de fournir des conseils pratiques aux investisseurs canadiens afin de les aider à se protéger. »

Le plan directeur du Bureau des investisseurs de l'OCRI fait de la fraude, des arnaques et de l'exploitation financière l'un des principaux enjeux et domaines d'intervention de l'organisation. La fraude dans le secteur des placements et l'exploitation financière ont un effet destructeur sur les personnes qui en sont victimes. Si le coût financier pour les victimes peut être important, les répercussions vont souvent bien au-delà des sommes perdues et englobent le stress, l'anxiété et la dépression qui peuvent en résulter.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI a mené cette initiative de formation et de protection des investisseurs en produisant une vidéo, une liste de vérification sur la cybersécurité et une nouvelle série - Abus, arnaques et artifices - qui présente des récits fictifs basés sur des expériences réelles d'investisseurs victimes de fraudes et d'arnaques. La première histoire porte sur les intrusions dans les comptes et sert de mise en garde, en illustrant cette expérience pour les victimes potentielles.

« Notre enquête auprès des investisseurs a également révélé que seuls 14 % de ceux qui avaient été approchés dans le cadre d'un stratagème frauduleux avaient signalé l'incident. Cette campagne vise à sensibiliser les investisseurs et à leur transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour repérer les fraudes de type intrusion dans les comptes avant d'en être victimes », a indiqué Karen McGuinness, première vice-présidente aux finances et aux relations avec les investisseurs et les membres de l'OCRI.

Intrusions dans des comptes : liste de vérification de cybersécurité

La liste de vérification de cybersécurité Intrusions dans des comptes donne aux investisseurs canadiens des conseils et des astuces pratiques pour assurer la sécurité de leurs activités en ligne et rendre plus difficile l'accès à leurs informations personnelles et à leur compte de placement par d'éventuels fraudeurs. Cette liste comprend les éléments suivants :

Vérifiez la légitimité des courriels en examinant attentivement l'adresse courriel de l'expéditeur ainsi que ses textos et en communiquant avec lui au moyen d'un canal officiel.

Vérifiez les liens avant de cliquer dessus. Ils pourraient entraîner l'installation de logiciels malveillants ou de virus qui infecteront votre appareil. En cas de doute, évitez de cliquer sur un lien. Survolez le lien avec votre curseur pour vérifier que l'expéditeur ou le site Web correspond à ce que vous escomptiez.

Ayez toujours recours à l'authentification à facteurs multiples pour vos comptes de placement.

Activez votre filtre antipourriel. Vous empêcherez ainsi la plupart des courriels frauduleux d'arriver dans votre boîte de réception.

Vous avez été victime d'une intrusion dans votre compte?

Si vous pensez avoir été victime d'une intrusion ou d'un accès non autorisé dans votre compte, communiquez immédiatement avec votre courtier membre et signalez la fraude au Centre antifraude du Canada.

