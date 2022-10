TORONTO, le 11 oct. 2022 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié aujourd'hui une demande de déclaration d'intérêt (DDI) visant les prestataires potentiels de services de formation dans le but de soutenir l'amélioration de son régime d'assurance des compétences. Il s'agit de la dernière étape du projet pluriannuel entrepris par l'OCRCVM afin d'améliorer son régime d'assurance des compétences, dans l'objectif d'instaurer de nouvelles normes en 2026.

« Des normes de compétence élevées jouent un rôle clé dans la protection des investisseurs et l'intégrité et l'efficacité des marchés financiers », a déclaré Elsa Renzella, première vice-présidente à la mise en application, à l'inscription et à la gestion des risques d'entreprise de l'OCRCVM. « L'amélioration de nos normes de compétence vise à optimiser la compétence des titulaires de permis et d'assurer les niveaux les plus élevés de professionnalisme dans le secteur. »

La prestation de cours de formation et le contrôle des connaissances acquises au moyen d'examens sont au cœur du régime d'assurance des compétences de l'OCRCVM. Les services comprennent l'élaboration de cours, la tenue d'examens, la gestion de l'apprentissage et l'exécution des programmes en français et en anglais.

« Compte tenu de l'évolution de notre secteur et des exigences et besoins changeants des apprenants, et de l'importance de l'innovation dans la prestation des services de formation, nous sommes disposés à faire place à d'autres modèles novateurs de prestation de services de formation, a déclaré Mme Renzella. Nous acceptons volontiers les propositions qui tiennent compte de prestataires de cours multiples ou d'ententes de partenariat entre des prestataires ou même avec l'OCRCVM. »

Le processus de DDI comprendra une séance d'information facultative pour tous les prestataires intéressés. Ces derniers peuvent se renseigner sur le régime d'assurance des compétences de l'OCRCVM, et prendre connaissance de la DDI et y répondre, à l'amélioration de son régime d'assurance des compétences.

