TORONTO, le 11 févr. 2022 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) demande à ses courtiers membres de nommer des candidats pour les conseils de section provinciaux.

Pour être admissible, le candidat doit être un dirigeant ou un employé d'un courtier membre situé dans la province du conseil de section et doit être désigné par un courtier membre qui compte des bureaux dans cette province.

« Les membres des conseils de section jouent un rôle de conseil important relativement aux enjeux régionaux et aux questions liées aux politiques et aux affaires, a affirmé Claudyne Bienvenu, vice-président pour le Québec et l'Atlantique de l'OCRCVM. Il s'agit également d'une excellente occasion de prendre part au processus d'autoréglementation du secteur des valeurs mobilières. »

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 11 mars. Vous trouverez d'autres renseignements sur le processus de mise en candidature dans l'Avis.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31 000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général

Renseignements: Julia K. Mackenzie, Spécialiste principale des affaires publiques et des communications, 416 786-1650, [email protected]