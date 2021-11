TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) est ravi d'annoncer que Debra Doucette a été élue à son conseil d'administration comme administratrice du secteur et qu'elle entrera en poste le 25 novembre 2021. Holly A. Benson, membre du conseil de l'OCRCVM depuis près de sept ans, quittera son poste d'administratrice du secteur le 24 novembre 2021 en raison de son départ à la retraite.

Mme Doucette, qui travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis plus de 35 ans, est présidente et chef de la direction d'Odlum Brown Limited, société de courtage traditionnel dont le siège social est situé à Vancouver (Colombie-Britannique). Avant d'accéder à son poste actuel, elle y a occupé divers postes depuis 1991. Mme Doucette est membre du conseil d'administration de Providence Health Care, de Jeunesse sans drogue Canada et d'Alumni UBC, et membre du Faculty Advisory Board de la UBC Sauder School of Business. Elle a aussi été administratrice du secteur et présidente du conseil du Fonds canadien de protection des épargnants. Elle est diplômée de l'Université de la Colombie-Britannique.

« Au nom du conseil, j'aimerais remercier Holly pour son engagement indéfectible et reconnaître ses contributions importantes, soutient Paul D. Allison, président du conseil et chef de la direction de Raymond James Ltd. et président du conseil de l'OCRCVM. Et nous nous réjouissons d'accueillir Debra. Sa solide connaissance du secteur, son bagage de compétences et son expérience en leadership font d'elle une candidate idéale pour ce poste d'administratrice. J'ai hâte de collaborer étroitement avec Debra et le conseil pour avoir une incidence favorable sur l'ensemble des parties intéressées. »

« Je suis convaincu que les connaissances de Debra et son expérience dans le secteur des valeurs mobilières seront très utiles à notre conseil d'administration, affirme Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRCVM. Nous sommes enthousiasmés par l'expertise collective que le conseil apportera à l'OCRCVM alors que nous nous concentrons sur notre mandat qui est de protéger les investisseurs et de favoriser des marchés financiers sains au Canada. »

En savoir plus sur le conseil d'administration de l'OCRCVM.

À propos de l'OCRCVM

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31 000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

