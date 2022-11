L'OCPM s'inscrit dans l'histoire

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est fier d'annoncer la publication d'une brochure et d'un dossier en ligne sur ses 20 ans. Ce projet qui clôt les activités du 20e anniversaire, inscrit l'Office dans les archives du MEM - Centre des mémoires montréalaises en tant qu'acteur et témoin de l'histoire de la métropole.

Le dossier est constitué de quatre grands articles qui font la genèse de l'OCPM à travers son histoire, la mission qui l'anime, la démarche des gens qui y travaillent et les consultations qui ont marqué l'Office et la population montréalaise.

En plus des articles, des capsules vidéo donnent la parole à quelques-uns des maîtres d'œuvre de l'OCPM. Ils y livrent leurs témoignages qui retracent l'historique et le fonctionnement de l'institution. Les documents peuvent être consultés de façon virtuelle dans la section encyclopédie du site Web du MEM - Centre de mémoires montréalaises à l'adresse memmtl.ca.

Une brochure papier, composée des quatre articles et de photos qui documentent le parcours de l'Office, est également disponible sur demande au 514 872-3568 ou par courriel à l'adresse [email protected].

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de l'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

