L'OCPM rend public son rapport de la consultation sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs

Le secteur des Faubourgs est situé à l'est du centre-ville de Montréal, le long du fleuve, entre les rues Saint-Hubert et Fullum, et fait l'objet d'une importante démarche de planification urbaine par l'arrondissement de Ville-Marie, qui souhaite y créer des milieux de vie à échelle humaine, inclusifs et durables. On y retrouve, entre autres, des projets structurants comme le redéveloppement des terrains de la brasserie Molson Coors ou de la Maison de Radio-Canada, la transformation du prolongement de l'autoroute Ville-Marie en boulevard urbain, le réaménagement des abords du pont Jacques-Cartier et la création d'une promenade linéaire le long du fleuve.

Cette consultation avait la particularité d'être conduite entièrement à distance, proposant une démarche qui permettait de participer en ligne, par la poste et par téléphone, en tout respect des directives gouvernementales liées à la pandémie de COVID-19. Lancées en septembre dernier, les séances virtuelles d'information et de questions et réponses ont généré plus de 2 000 visionnements en direct ou en différé. Près d'une centaine de personnes ont posé plus de 250 questions et la commission a reçu plus de 130 opinions écrites dont 36 ont fait l'objet d'échanges avec les commissaires. Au total, ce sont près de 4 000 participations qui ont été recensées à travers la consultation.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, l'OCPM constate que, de manière générale, la vision proposée par l'arrondissement de Ville-Marie est accueillie favorablement par les participants. Toutefois, la commission rappelle que le projet de PPU a été écrit avant la pandémie mondiale de 2020 et que les auditions d'opinion se sont tenues avant que plusieurs éléments clés ne s'ajoutent au dossier. « Selon la commission, l'adoption du PPU tel que soumis à la consultation pose plusieurs problèmes majeurs. Il omet de reprendre des aspects importants de planifications antérieures notamment de la Stratégie centre-ville et du PPU Sainte-Marie qui couvre certaines parties du nouveau territoire. Il ne reflète pas non plus les grandes orientations adoptées récemment par la Ville tels le Plan climat 2020-2030, les deux nouveaux plans de relance économique, le rapport de la consultation sur les locaux vacants et l'avenir des artères commerciales, le Plan d'action de Ville-Marie en matière de patrimoine, pour ne nommer que ceux-là. Il ne tient pas compte, non plus, des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de travail ou les attentes citoyennes. Et finalement, l'annonce par le gouvernement du Québec et la Ville, dans les jours qui ont suivi la fin de la démarche de consultation, de la prolongation du Réseau express métropolitain (REM) à travers ce territoire, vient soulever plusieurs nouveaux enjeux qui n'ont pas pu faire partie de la conversation citoyenne, mais qui sont néanmoins largement commentés dans l'espace public et pertinents dans le contexte. Il y aura donc un travail important de concordance, de mise à jour et d'arrimage à faire avant son adoption », ajoute Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM.

À la lumière de toutes les opinions entendues et en tenant compte des grandes politiques municipales et des exercices de consultation précédents dans le secteur des Faubourgs, les commissaires font 42 recommandations à la Ville, celles-ci visent le cadre bâti, l'habitation, la mobilité et la trame urbaine, l'économie et la culture, l'identité, la transition écologique et la mise en œuvre du PPU. La première recommandation portant sur la révision des hauteurs permises, alors que le projet de PPU apportait des propositions de hauteurs à 65 m et 80 m sur certains îlots, les commissaires concluent : « Afin de respecter la silhouette de Montréal, d'éviter un effet de cuvette entre le front fluvial et la montagne et pour créer une densité douce et conviviale, la commission recommande de revoir les paramètres de hauteurs pour toute la partie sud du territoire et de ne pas les rehausser au-delà de 45 mètres. ».

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/ppu-faubourgs.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

