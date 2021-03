L'OCPM rend public son rapport de la consultation sur deux projets dans Griffintown

Le projet mixte, développé par Bâtir son quartier, prévoit une école publique de niveaux préscolaire et primaire pour 2023. La partie résidentielle du projet est imbriquée au bâtiment scolaire. Elle accueillerait 81 logements sociaux répartis sur 8 étages, ainsi que des espaces de stationnement intérieur pour voitures et vélos. Implanté au sud du parc du Bassin-à-Bois, le pavillon municipal accueillerait quant à lui, un vestiaire, un garage à surfaceuse à glace et les équipements mécaniques nécessaires à l'opération d'une future patinoire réfrigérée. Planifié sous le niveau de la rue pour rappeler la présence des bassins, le projet propose un toit vert, accessible aux piétons à partir de la rue.

Lancées en octobre dernier, les séances virtuelles d'information et de questions et réponses ont fait l'objet de plus d'un millier de visionnements en direct ou en différé. Près d'une centaine de personnes ont posé des questions ou présenté leur opinion. Compte tenu du contexte pandémique et des contraintes sanitaires que celui-ci impose, l'OCPM conclut qu'il s'agit d'une participation appréciable.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, la commission souligne, de prime abord, que les deux projets ne présentent pas de problème d'acceptabilité sociale. Tant pour l'école que pour le pavillon, les propositions formulées par les participants visaient à concevoir des lieux accueillants et animés, qui pourront contribuer au bien-être de tous les résidents du quartier sur les plans physique et relationnel. Les personnes et organismes participants ont également profité de la consultation pour identifier d'autres défis présents dans le quartier Griffintown, comme des offres de commerces et de services déficientes, une offre de stationnement sur rue limitée, ainsi que l'inadéquation des logements et des commerces peu adaptés à la part moins nantie de la population. Ils ont souligné des préoccupations quant à la santé globale des enfants, au manque de verdure et à l'offre de transport collectif jugée peu satisfaisante.

Tout en recommandant la plupart des changements requis pour la réalisation des projets, la commission fait néanmoins quelques recommandations supplémentaires pour mieux intégrer l'école dans son milieu et pour que Griffintown devienne véritablement un milieu de vie inclusif, avec une vie associative soutenue et des services de proximité, comme le suggère le programme particulier d'urbanisme adopté en 2013. « Les propositions innovantes afin d'imaginer de nouveaux modèles de développement d'écoles et de logements communautaires sont fréquemment réclamées lors de nos consultations. Dans cette perspective, les pistes de solutions présentées : propriété superficiaire - imbriquer un projet d'habitation communautaire et un projet d'école sur le même site - et cours de récréation sur le toit du gymnase, ainsi que les contributions citoyennes à la réflexion sur ces sujets, sauront certainement enrichir le débat public au-delà de Griffintown », indique Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM. De l'avis de la commission, ce projet constitue aussi une invitation aux paliers supérieurs de gouvernement de revoir le financement et les critères de projets d'habitation communautaire et sociale en milieu urbain dense où les terrains coûtent cher et les coûts de construction sont plus élevés. « Pour atteindre cet objectif louable de mixité sociale, il faut, comme nous le disions déjà dans notre rapport de 2013, s'assurer de plus de flexibilité dans les programmes de soutien au logement pour les populations moins nanties, mais aussi faire en sorte que Griffintown offre une diversité de services de proximité, adaptée à toutes les populations qui composent le quartier », d'ajouter la présidente.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/projet-griffintown.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Renseignements: Anik Pouliot, c. 514 743-9369, [email protected]

Liens connexes

http://www.ocpm.qc.ca