L'OCPM publie le rapport de la consultation publique sur la vision de développement économique et urbain du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend public aujourd'hui le rapport portant sur la vision de développement économique et urbain du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Le rapport est disponible au ocpm.qc.ca/assomption-sud. La commission responsable de la consultation reconnaît le positionnement stratégique du secteur et salue les volontés exprimées par la Ville dans son document de positionnement. Elle recommande donc d'aller de l'avant avec l'implantation de l'Écoparc, tout en faisant une vingtaine de recommandations afin de bonifier le projet.

Cette consultation invitait la population à réfléchir sur le projet de requalification du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe, un secteur au riche passé industriel, situé au sein d'une zone industrialo-portuaire dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le projet soumis par la Ville a pour objectif de contribuer à la relance économique de l'est de Montréal. Pour ce faire, elle mise sur des aménagements urbains exemplaires qui contribueront à attirer des entreprises dynamiques soucieuses de leur milieu d'accueil et gravitant autour de créneaux industriels durables qui permettront de générer des emplois stables, permanents et bien rémunérés, tout en favorisant une saine cohabitation avec les milieux résidentiels déjà implantés.

Plus de 1000 personnes ont participé aux diverses étapes de la consultation publique. La commission a reçu et entendu plus de 120 opinions et pris en considération les points de vue des quelque 730 répondants au questionnaire en ligne.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, la commission souligne que la vision proposée reçoit un accueil différent de la population selon que le projet est examiné d'une perspective métropolitaine ou locale. « La consultation a mis en lumière l'énorme défi de faire cohabiter des zones industrielles et résidentielles, traversées par de lourdes infrastructures dans un projet porteur des valeurs du 21e siècle. La vision présentée suscite à la fois enthousiasme et inquiétudes. Les milieux économiques le saluent alors que les résidents et riverains du secteur qui subissent un niveau élevé de nuisances demeurent très préoccupés par la nouvelle proposition » a résumé la présidente de l'OCPM, madame Dominique Ollivier.

C'est avec cette dualité en tête que la commission, fait une vingtaine de recommandations pour mieux incarner la vision, célébrer le patrimoine, améliorer les déplacements et faire de ce secteur un véritable milieu de vie et d'emploi verdoyant, innovant et soucieux d'engager les communautés locales dans son développement.

La commission constate surtout, le bris de confiance entre les porteurs de projets et les populations locales qui disent avoir vu se multiplier les nuisances et se détériorer leurs conditions de vie dans les dernières années, et ce, malgré la mobilisation citoyenne et les nombreux processus de consultation antérieurs. Pour rétablir le lien, la commission identifie différentes pistes pour réduire les nuisances, surtout des mesures qui peuvent être mises en place avant même l'implantation de l'éventuel Écoparc industriel.

La consultation aura aussi permis d'exposer un point de consensus entre les gens d'affaires et les résidents, qui s'entendent sur la nécessité de créer une instance de concertation immédiate et pérenne pour l'Écoparc.

En ce qui a trait aux préoccupations environnementales, la commission recommande d'adopter les pistes suggérées pour la gestion écologique du territoire, d'imposer les toitures écologiques et d'assortir tout document de planification d'un séquençage de réalisations. De plus, elle recommande d'entreprendre rapidement des études en vue de préserver le maximum de trois sites écologiques : les deux sites associés à l'ancien ruisseau de la Grande Prairie, qui pourraient être incorporés à un éventuel projet de bassins humides; ainsi que l'ancien réservoir MLW, qui pourrait s'inscrire dans un projet d'agrandissement du parc Rougemont.

La commission fait également plusieurs recommandations au sujet du transport. Aux préoccupations pour encadrer les projets des partenaires tels l'accès routier au Port de Montréal, le projet de lien routier afin de joindre l'avenue Souligny et la prolongation du boulevard l'Assomption, s'ajoutent des recommandations visant l'amélioration des aménagements de transport actif et une bonification de l'offre de transports collectifs dans le secteur.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/assomption-sud.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

