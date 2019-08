L'OCPM publie deux rapports de consultation en amont de Programmes particuliers d'urbanisme (PPU) : Lachine-Est et secteur des Faubourgs

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend publics aujourd'hui deux rapports de consultation publique en amont de projets de Programmes particuliers d'urbanisme (PPU), l'un portant sur l'avenir du secteur Lachine-Est (rapport disponible au ocpm.qc.ca/lachine-est) et l'autre portant sur le secteur des Faubourgs dans l'arrondissement de Ville-Marie (rapport disponible au ocpm.qc.ca/faubourgs).

Ces deux consultations invitaient les citoyens et les organisations du secteur à une réflexion collective sur les besoins actuels et futurs, en amont de la préparation par la Ville d'un projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) qui sera présenté à la population dans le cadre d'une prochaine consultation. Pour en savoir plus sur l'outil de planification urbaine que sont les PPU, l'Office propose sur son site une petite brochure pédagogique : Le petit guide des programmes particuliers d'urbanisme à Montréal (bit.ly/guidePPU disponible en français et en anglais).

Lachine-Est

La consultation, qui s'est déroulée de février à avril, a permis la participation d'environ 800 personnes aux différentes activités proposées en personne et en ligne afin de réfléchir à la transformation de cette friche industrielle de plus de 50 hectares. Le secteur, situé en bordure du canal de Lachine, pourrait accueillir un quartier mixte d'environ 4 000 logements avec commerces et services selon les prévisions de l'arrondissement. La discussion portait sur les besoins en commerce et en équipement collectif, sur la mobilité et les liens avec les quartiers voisins, sur la mise en valeur du patrimoine industriel, archéologique et paysager, ainsi que sur la gestion environnementale de l'eau et des sols.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, la commission responsable de cette consultation recommande que le Programme particulier d'urbanisme en préparation favorise les conditions de développement d'un quartier complet, durable et résilient, dont les principales caractéristiques visent la mixité sociale et fonctionnelle, une offre adéquate de services publics et collectifs, l'atteinte de standards élevés de performance énergétique pour le cadre bâti et pour les aménagements du domaine public, le développement de normes d'aménagement architectural et paysager conformes aux qualités patrimoniales du secteur et harmonisées au milieu d'insertion, ainsi que la préservation des milieux naturels. Soulignant l'importance du patrimoine archéologique et industriel, elle invite l'arrondissement à adopter un principe de précaution et à interdire tout projet de démolition ou d'excavation jusqu'à ce que soit complété un énoncé d'intérêt patrimonial pour le secteur. La commission constate également que l'acceptabilité sociale en matière de densité et de cohabitation de fonctions est intimement liée au transport collectif. À ce sujet, le rapport précise que « au cours du processus de consultation, aucun mode de transport n'était prévu, ce qui a amené les participants à émettre des opinions diversifiées et divergentes sur la densité acceptable pour le secteur ».

Secteur des Faubourgs

Pour sa part, la consultation sur le Secteur des Faubourgs, situé dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie, invitait la population à réfléchir aux propositions de la Ville pour ce secteur et à se prononcer sur des questions telles que la mobilité, la relance socio-économique, le logement, les commerces et services, les équipements collectifs et le patrimoine. Des sujets précis comme la reconfiguration de l'autoroute Ville-Marie (A-720) et de la rue Notre-Dame, la création de nouveaux liens vers le fleuve, l'aménagement des abords du pont Jacques-Cartier, le sort de grands ensembles ou terrains vacants à réaffecter (hôpital de la Miséricorde, Radio-Canada, brasserie Molson, Portes Sainte-Marie) étaient également mis au jeu. L'exercice visait à dégager une vision, des orientations et à mettre en lumière les priorités et les attentes des citoyens. La consultation s'est déroulée de janvier à avril 2019, plus de 1000 participations ont été recensées aux différentes séances ainsi qu'aux forums et aux exercices prospectifs proposés.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, la commission responsable de cette consultation démontre que les attentes des participants sont claires, documentées et bien définies, le secteur ayant fait l'objet de plusieurs consultations publiques au cours des quinze dernières années. Elle y propose différentes recommandations qui permettront à la Ville de préparer un projet de PPU en phase avec l'importance stratégique du territoire et les aspirations de tous. Parmi celles-ci, on retrouve notamment celle de ne pas restreindre le PPU aux seules notions d'usage, de densité, de paramètres normatifs ou discrétionnaires d'encadrement de projets d'infrastructures ou d'équipements publics. La commission est d'avis que ce PPU doit aussi s'ouvrir sur la notion de développement durable qui inclut les dimensions économiques, sociales et environnementales et qu'il doit s'appuyer sur la culture du lieu, son histoire et les caractéristiques des populations qui l'habitent et la fréquentent. Pour grandir et s'épanouir dans le secteur des Faubourgs, « il faut y retrouver les attributs d'un quartier, solidaire, inclusif, durable et participatif » a résumé Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM dans sa présentation du rapport.

Toute la documentation relative à ces deux consultations publiques, les transcriptions des séances publiques ainsi que l'ensemble des mémoires déposés et des opinions reçues sont disponibles en ligne et aux bureaux de l'OCPM situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, métro Peel.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

