L'OCPM propose une trousse d'activité contributive citoyenne sur la discrimination et le racisme systémiques : organisez votre consultation

C'est devant près de 60 invités, dont les requérants de la démarche du droit d'initiative à l'origine de la consultation ainsi que des représentants d'organismes et d'associations montréalaise, que la présidente de l'OCPM, Mme Dominique Ollivier, a présenté la trousse à télécharger, offerte en français et en anglais sur le site rds.ocpm.qc.ca/trousse .

« Cette démarche part des points de vue individuels, ancrés dans les expériences réelles de chacun, afin de faire émerger des idées et des solutions collectives. Ce sont les gens qui vivent les problématiques qui peuvent le mieux contribuer à la recherche de solutions. » a déclaré Dominique Ollivier.

Une activité contributive citoyenne (ACC) est une animation auto-organisée de 2h30 sur le sujet du racisme et de la discrimination systémiques. Elle propose des discussions en petits groupes, orientées vers la recherche de solutions concrètes, novatrices et mobilisatrices à mettre en œuvre par la Ville pour lutter contre les inégalités. Cette activité s'adresse à tous ceux qui désirent contribuer au débat : individus, corporations, organismes communautaires, syndicats, associations, etc. Elle permet aux intéressés d'organiser leur propre consultation, au moment et dans le lieu de leur choix, puis d'en transmettre les résultats à l'OCPM.

L'activité peut se tenir dans un cadre privé ou ouvert au grand public. L'animation se fait à partir du guide et du matériel à télécharger, de manière autonome. Elle utilise quatre techniques : le remue-méninges (brainstorming), la représentation schématique, la discussion en petits groupes et la priorisation. Les ACC permettront à des citoyens et des groupes de nourrir leur réflexion sur le sujet, d'en faire une restitution immédiate et intégrale à l'Office, ou de mieux structurer leur contribution en vue de la phase d'audition des opinions.

Le lancement de la trousse de ce matin a été diffusé en direct sur Facebook, l'archive vidéo de cette présentation peut être écoutée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=3Ajhg9Qo-hA.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/r&ds et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

