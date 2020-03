L'OCP annonce la renaissance de son sommet mondial 2020 qui devient virtuel

Au milieu des préoccupations croissantes en matière de santé mondiale, l'OCP organise son sommet en ligne la semaine du 11 mai

AUSTIN, Texas, 6 mars 2020 /CNW/ - L'Open Compute Project Foundation (OCP), une communauté de collaboration axée sur une nouvelle conception de la technologie matérielle pour soutenir efficacement les demandes croissantes en matière d'infrastructure informatique, annonce aujourd'hui son intention de reprogrammer le sommet mondial 2020 de l'OCP en tant qu'événement virtuel la semaine du 11 mai. Cette décision fait suite à la crise sanitaire mondiale croissante autour du COVID-19 et des restrictions de voyage qui y sont associées. En devenant virtuel, l'OCP s'assure que ses participants, ses exposants et ses promoteurs peuvent encore récolter les bénéfices du sommet sans risquer de mettre leur santé en danger.

Le sommet mondial virtuel de l'OCP sera une expérience riche et interactive, accessible de n'importe où dans le monde, tout en intégrant tous les éléments clés du sommet mondial, notamment les séances principales, les réunions de dirigeants, une salle d'exposition avec des conférences, des ateliers d'ingénierie, le centre d'expérience de l'OCP et le symposium de l'OCP sur les technologies futures. Ce format nous permettra d'atteindre un public plus large, avec une fonctionnalité accrue pour les questions-réponses, les tables rondes, le clavardage en direct et les connexions individuelles avec les principales parties prenantes que l'on attend au sommet.

« Notre décision de reprogrammer le sommet mondial comme un événement virtuel n'a pas été prise à la légère, » commente Bill Carter, directeur de la technologie à l'Open Compute Project Foundation. « En fin de compte, nous avons décidé que c'était la meilleure décision pour notre communauté et qu'elle permettrait de réaliser toutes les activités importantes de réseautage et de formation qui auraient eu lieu sur place, dans un environnement beaucoup plus pratique et plus sûr. Nous sommes ravis de pouvoir capitaliser sur le travail passionné de nos membres et des dirigeants de la communauté pour cet événement et de continuer à poursuivre notre mission. »

L'OCP permettra aux promoteurs de mettre en pratique leurs engagements envers cet événement, sans frais supplémentaires, et l'organisation prendra en charge les dépenses supplémentaires pour la création de cet événement.

Veuillez consulter le site www.opencompute.org pour des mises à jour sur le sommet mondial virtuel de l'OCP, qui se déroulera la semaine du 11 mai.

