SHENZHEN, Chine, 3 septembre 2021 /CNW/ - L'obstruction est l'un des principaux problèmes dont se plaignent les consommateurs présents sur le marché spécialisé des produits de vapotage du cannabis. Le plus souvent, cela se produit parce que de la vapeur non inhalée reste dans le conduit d'air après l'utilisation. Puis, lorsqu'elle se refroidit, elle se transforme pour redevenir de l'huile ou du concentré et colle aux parois intérieures du conduit d'air de la cartouche de vapotage. Au fil du temps, ces dépôts s'accumuleront continuellement jusqu'à ce que le conduit d'air soit complètement bloqué.