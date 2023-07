L'OBNL Les Tours Frontenac adopte sa première politique de location afin de devenir plus accessible pour les locataires à revenu modeste

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - En contexte de crise du logement, Les Tours Frontenac, l'un des plus importants OBNL d'habitation au Québec, a voulu faire sa part afin de faciliter l'accès à ses logements abordables aux ménages montréalais à revenu modeste, en adoptant sa première politique de location. L'objectif de cette politique est d'encadrer, avec des barèmes clairs, connus et justes, la location à cette clientèle, le tout en respect de sa mission et de son statut d'OBNL. Les demandeurs qui respectent les nouveaux critères seront placés sur une liste d'attente.

Malgré le contexte particulièrement difficile dû à la hausse du coût de la vie, Les Tours Frontenac veut assurer le maintien de ses services de qualité et préserver l'abordabilité de ses logements. Toutefois, considérant la quasi-absence de subventions dédiées au maintien des bâtiments des OBNL d'habitation et les coûts importants que ces travaux entraînent, elle a dû rompre avec la tendance des dernières années d'augmenter ses loyers de moins de 2 %. L'OBNL s'est donc vu contraindre de hausser ses loyers de 8 % depuis le 1er juillet dernier. La hausse a été calculée à l'aide de l'outil de calcul mis à disposition des locateurs sur le site web du Tribunal administratif du logement et en respect des lois applicables. À titre d'exemple, le loyer médian d'un 4 ½ est passé de 1012 $ à 1092 $ (chauffage, électricité et divers services inclus).

Afin d'atténuer cette hausse auprès de sa clientèle vulnérable, Les Tours Frontenac lui apporte un soutien financier à l'aide de programmes d'aide au paiement du loyer, notamment avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). De plus, dès septembre, l'OBNL pourra aider un certain nombre de ménages supplémentaires, grâce à un fonds de subventions excédentaires. Jusqu'à présent, 102 ménages sur les 784 logeant aux Tours Frontenac bénéficient d'une aide leur permettant de payer 26 % de leur revenu en loyer.

Des investissements majeurs dans le maintien de ses infrastructures

Afin d'assurer le maintien de ses infrastructures, Les Tours Frontenac prévoit investir pour l'exercice financier 2023-2024 près de 8,5 millions de dollars, notamment dans la réfection des toits et des ascenseurs. L'année dernière, l'OBNL a procédé à divers travaux sur les façades, les portes, les fenêtres et les balcons de 500 logements pour un total de près de 4 millions. Cela s'ajoute aux rénovations et rafraîchissements des logements devenant vacants au cours de l'année, assurant à la clientèle des logements au goût du jour. Les trois tours d'habitation qui forment le complexe des Tours Frontenac ont franchi le cap des 50 ans l'année dernière.

Citations

« La réputation des Tours Frontenac n'est plus à faire : il s'agit d'un acteur incontournable du logement abordable à Montréal et je compte bien travailler à ce qu'elle le demeure. Nous voulons faire partie de la solution : c'est pourquoi nous mettons en place des processus clairs qui facilitent l'accès aux logements des ménages qui en ont vraiment besoin. C'est, après tout, la mission première de notre OBNL », a mentionné Nathalie Fortin, directrice générale de Gestion des Trois Pignons, propriétaire et gestionnaire des Tours Frontenac.

« Les OBNL d'habitation sont des acteurs incontournables quand il est question de logement social et abordable. En pleine crise du logement, le gouvernement doit non seulement reconnaître l'expertise et l'apport des OBNL d'habitation comme Les Tours Frontenac, mais assurer un financement adéquat pour permettre la conservation des bâtiments. J'espère que la ministre de l'Habitation saura reconnaître qui sont ses partenaires essentiels dans la construction et l'entretien de logements sociaux et abordables dans cette crise », a conclu Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve.

À propos des Tours Frontenac

Les Tours Frontenac est la propriété de Gestion des Trois Pignons, un OBNL qui a comme mission d'offrir des loyers à juste prix à une clientèle multigénérationnelle et autonome, dans un environnement agréable, sécuritaire et humain. Le complexe immobilier Les Tours Frontenac est l'un des plus importants ensembles locatifs résidentiels sur l'île de Montréal. Il est constitué de trois immeubles à prix abordables, totalisant 784 appartements, dont 161 x 1½, 34 x 2½, 310 x 3½, 100 x 4½, 155 x 5½ et 24 x 7½ offrant aussi un stationnement intérieur de 300 places. Relié à un centre commercial et adjacent au métro Frontenac, le complexe est situé au cœur du pôle culturel Frontenac dans le quadrilatère des rues du Havre, Bercy, Ontario et Sainte-Catherine.

