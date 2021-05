L'objectif de 100,000 véhicules électriques sur les routes du Québec est finalement atteint

MONTREAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - On compte maintenant 100,000 voitures électriques (VÉ) sur les routes du Québec, rejoignant ainsi le premier objectif que le gouvernement s'était fixé en 2015. Ce chiffre fut atteint un peu plus de 9 ans après le début des ventes de VÉ au Québec, alors qu'on observe des ventes exponentielles dans la province depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le deuxième objectif gouvernemental se chiffre à 600,000 véhicules électriques (autos, camions, autobus) d'ici la fin 2026, puis 1,5 millions fin 2030.

Ces cibles d'électrification permettront à la province d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 37,5% par rapport aux niveaux de 1990. Il est important de rappeler que 45% de la pollution atmosphérique dans la province est causée par le secteur du transport, d'où l'impact significatif que peut jouer l'électrification des transports.

Depuis les premières voitures électriques en 2012, de nombreuses innovations ont contribué à l'émergence des VÉ: une augmentation des infrastructures de recharge publiques, une meilleure autonomie, une baisse des prix, une plus grande disponibilité, une grande variété de modèles, une augmentation du nombre de concessionnaires offrant la vente et le service de ces véhicules, et l'incitatif fédéral ajouté en 2019. De plus, l'annonce de la fin des ventes de véhicules légers à essence dès 2035 est un signal clair de la volonté du gouvernement à électrifier les transports de la province.

Selon Simon-Pierre Rioux, président-fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, les consommateurs devront se poser une question cruciale avant d'acquérir machinalement leur prochain véhicule: « Est-il encore pertinent en 2021 de choisir un véhicule à essence? »

M. Rioux indique que dès 2025, le prix des VÉ sera à parité avec leur homonyme à essence entraînant ainsi la réduction voire la disparition des incitatifs: l'AVÉQ vous suggère donc d'en profitez dès maintenant. De plus, l'augmentation du nombre de VÉ sur les routes aura un impact sur la hausse des prix à la pompe pour les véhicules à essence.

Par ailleurs, à quoi ressemblera le marché des véhicules usagés dans 6-8 ans, alors que le parc automobile québécois devrait compter près de 600,000 VÉ, et qu'il sera considéré illogique d'acheter un véhicule polluant? On s'attend à ce que les véhicules à essence perdent rapidement leur valeur de revente à partir de 2026.

L'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) est fière d'avoir contribué et de continuer à influencer ces changements grâce au travail acharné de ses bénévoles et de ses équipes régionales qui œuvrent à la promotion et l'émergence des VÉ partout au Québec.

L'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) existe depuis 2013 et a réalisé de nombreuses initiatives d'éducation aux véhicules électriques, dont une série annuelle d'événements d'essais routiers, la prise en charge des activités d'essais routiers de tous les Salons du véhicule électrique du Québec (Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe), le programme Jumelage, la baladodiffusion bi-mensuelle « Silence, On roule », et un programme de conférences offertes sur demande. L'AVÉQ effectue toutes ces activités en continu, en plus d'être une référence en matière de mobilité électrique auprès des médias. L'AVÉQ représente plus de 11 300 membres et peut compter sur le dévouement de plus de 1300 bénévoles. Depuis 2014, l'AVÉQ et ses bénévoles ont réalisé plus de 20,000 essais routiers gratuits dans toutes les régions de la province.

