L'OAGQ : pour un développement responsable de l'intelligence artificielle dans le domaine géospatial

QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) est fier d'annoncer qu'il est désormais signataire de la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, et ce, à la suite d'une décision de son conseil d'administration.

« Le développement fulgurant des technologies de l'information mènera les arpenteurs-géomètres à intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) à leur pratique professionnelle. C'est pourquoi, dans une perspective de protection du public, l'Ordre considère important de s'impliquer dans la réflexion visant à élaborer un cadre éthique pour le développement de l'IA soulevée par la déclaration de Montréal », affirme le président de l'Ordre, monsieur Orlando Rodriguez.

L'IA offre une panoplie d'opportunités nouvelles pour mieux outiller l'arpenteur-géomètre lors de la réalisation des mandats qui lui sont confiés à la lumière de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. On peut imaginer, par exemple, la lecture « robotisée » d'une chaîne de documents historiques permettant de donner une opinion professionnelle sur l'existence d'une servitude. Une application basée sur l'IA pourrait, par exemple, interpréter un levé terrain fait par drone et s'y baser pour élaborer un certificat de localisation.

Plusieurs principes autour desquels s'articule la déclaration de Montréal, dont les principes de prudence et de responsabilité, nous permettront d'anticiper des conséquences non voulues de l'IA. Ils outilleront l'OAGQ afin de prendre les mesures appropriées pour éviter la déresponsabilisation de l'arpenteur-géomètre lors de la prise de décision professionnelle.

La capacité de jugement et de discernement de l'arpenteur-géomètre pour certifier et garantir la validité des résultats découlant d'une telle approche, dite « autonome », doit demeurer indemne et centrale. Elle nous permettra de continuer à garantir la sécurité foncière au Québec.

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec rejoint ainsi 78 autres organisations ayant adhéré à cette initiative de l'Université de Montréal.

Qu'est-ce qu'un arpenteur-géomètre ?

L'arpenteur-géomètre est un officier public expert dans la représentation cartographique du territoire et des limites de propriété et un professionnel de la géomatique. Il a l'exclusivité de toutes les opérations d'arpentage touchant la propriété foncière privée ou publique.

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

L'Ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public par l'entremise de l'inspection professionnelle, de la formation continue et de la discipline. Il détermine également les normes de pratique et les règlements qui guident les membres dans leurs activités professionnelles.

L'Ordre regroupe l'ensemble des personnes habilitées à exercer de façon exclusive la profession d'arpenteur-géomètre au Québec. Il compte actuellement près de 1 100 membres.

