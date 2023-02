DUBAI, Émirats arabes unis, 22 février 2023 /CNW/ - L'organisation autonome décentralisée (OAD) AugmentLabs lance la première cryptomonnaie stable algorithmique au monde qui est dotée de mécanismes de sécurité intégrée à plusieurs facettes. Cela fait suite à la vente de jetons Seed d'une valeur de plusieurs millions de dollars et à une vente continue de jetons privés.

Une cryptomonnaie stable décentralisée est une nécessité absolue dans le secteur des cryptomonnaies, compte tenu de l'effondrement de systèmes centralisés et fiables en 2022. Les cryptomonnaies stables servent d'instrument d'échange qui stimule le secteur de la finance décentralisée. Les cryptomonnaies stables centralisées présentent des risques pour les tiers, et les principales cryptomonnaies stables algorithmiques sont vouées à l'échec pendant les périodes de contrainte en raison des offensives, qui sont exacerbées par les paniques bancaires. L'objectif d'AugmentLabs est de perturber considérablement le secteur des cryptomonnaies stables en réduisant les risques associés à la centralisation grâce à une solution de rechange transparente et ouverte.

AugmentLabs a conçu un système de cryptomonnaie stable décentralisée en deux volets : Les jetons AGC, qui servent de garantie et d'OAD, ainsi que les jetons USC, qui jouent le rôle de cryptomonnaie stable algorithmique. Il convient de noter que le cadre automatisé de comparaison des capitalisations boursières (AMCF), qui est un système fondé sur le logiciel Oracle, fournit le mécanisme à sécurité intégrée qui sous-tend l'ensemble du protocole.

L'AMCF a comme caractéristique principale sa conception exclusive qui rend le protocole de stabilisation antifragile et maintient une certaine stabilité, avec la capacité de mettre fin aux arrêts brusques de frappe ou au brûlage en période de contraintes et de limiter l'offre de jetons USC en fonction de l'utilisation. Cela assure la durabilité et la survie de la cryptomonnaie stable algorithmique en lui donnant une longueur d'avance sur tous ses concurrents et prédécesseurs.

Une équipe de spécialistes en cryptomonnaie travaille depuis 2017 à la création et à l'implantation de cette solution de rechange aux conceptions dépassées et déficientes des cryptomonnaies stables décentralisées. L'équipe a consacré cinq ans à la recherche et à la modélisation de données concernant les principales cryptomonnaies stables avant d'établir une OAD. Chaque défaillance observée dans l'industrie permettait à l'OAD d'AugmentLabs d'améliorer la conception du protocole.

Les jetons USC, qui ont fait l'objet de travaux de recherche et d'essais rigoureux au cours des cinq dernières années, représentent la cryptomonnaie stable la plus avancée à ce jour. Et le protocole AGC constitue la forme la plus sûre de garantie algorithmique, dotée d'un mécanisme dynamique de sécurité intégrée au cadre automatisé de comparaison des capitalisations boursières, qui est fondé sur le logiciel Oracle, combiné à la capacité de prise rapide de décisions par l'OAD des jetons AGC.

Outre la conception de pointe du protocole AGC, le produit de la vente de jetons Seed et de jetons privés est entièrement utilisé comme garantie supplémentaire donnant accès aux liquidités au sein des marchés décentralisés. Cela permet de jeter des bases solides pour l'établissement des liquidités anticipées en jetons USC.

L'OAD d'AugmentLabs a donné la priorité aux cas d'utilisation pour la cryptomonnaie stable en prévision du lancement, avec un déploiement prévu au sein de plusieurs jeux, marchés et protocoles de finance décentralisée qui mettront principalement l'accent sur l'utilisation des jetons USC au premier trimestre de 2023. À la suite du lancement, un protocole organique axé sur le rendement sera mis en place pour offrir des récompenses importantes pour le jalonnement des jetons USC. Les utilisateurs des jetons USC pourront également envisager un partenariat de carte de débit qui leur permettra d'utiliser les cartes Visa afin de retirer leurs devises Fiat au sein d'un vaste réseau de guichets automatiques.

L'OAD d'AugmentLabs vise à faire des jetons USC la principale cryptomonnaie stable algorithmique décentralisée de l'ensemble du domaine des cryptomonnaies d'ici 2025. Pour y parvenir, il est prévu de s'appuyer vigoureusement sur les cas d'utilisation, combinés à une conception robuste et durable et à des processus de sécurité intégrée.

SOURCE AugmentLabs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Samantha Goh, [email protected]