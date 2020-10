L'ITHQ et Le Porc Show s'unissent pour une 5e année

LA RELÈVE CULINAIRE MET EN VALEUR LE PORC D'ICI

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dix étudiants en Cuisine supérieure, un programme Signature de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), s'affronteront amicalement dans un concours où le porc du Québec sera à l'honneur lors d'une semaine thématique. Pour une 5e année, Le Porc Show, événement phare de la filière porcine, se joint à l'ITHQ dans le cadre de la semaine Le porc du Québec à l'ITHQ, qui se déroulera du 13 au 16 octobre 2020.

Les étudiants, ayant été sensibilisés aux impacts économiques et environnementaux du choix d'un porc local, auront la chance de participer à des ateliers de découpe ainsi qu'à un concours culinaire. À l'issue de cette semaine, les dix étudiants, répartis en 5 équipes, s'affronteront amicalement. Ces futurs chefs mettront alors à profit leurs connaissances et leur passion pour faire ressortir le meilleur du porc du Québec, un produit reconnu tant pour sa grande qualité que sa polyvalence.

Le Porc Show se veut une occasion de faire connaître l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière porcine québécoise, un secteur qui génère des retombées de 3,36 milliards de dollars et représente 31 000 emplois au Québec. Son implication auprès de l'ITHQ a pour but de familiariser la relève culinaire aux maillons de l'industrie, de l'élevage à la table.

« Malgré les chamboulements vécus dans la dernière année, le porc du Québec demeure au cœur de la table des Québécois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, année après année, nous présentons la polyvalence et la grande qualité de ce produit d'ici à la relève culinaire de l'ITHQ. »

-Sébastien Lacroix, président du comité organisateur du Porc Show

Le concours en bref :

Le 13 octobre , les futurs chefs assisteront à une démonstration de découpe de viande donnée par Pierre-Paul Martin , directeur assurance qualité porc frais chez Olymel. Ils auront ainsi l'occasion de découvrir une trentaine de coupes mettant de l'avant le porc d'ici.

, les futurs chefs assisteront à une démonstration de découpe de viande donnée par , directeur assurance qualité porc frais chez Olymel. Ils auront ainsi l'occasion de découvrir une trentaine de coupes mettant de l'avant le porc d'ici. Le 16 octobre , les cinq équipes devront chacune cuisiner un plat mettant en valeur deux coupes de porc, soit le carré et la longe. Un jury composé de 4 juges invités évaluera par la suite les mets pour ainsi désigner les heureux gagnants.

, les cinq équipes devront chacune cuisiner un plat mettant en valeur deux coupes de porc, soit le carré et la longe. Un jury composé de 4 juges invités évaluera par la suite les mets pour ainsi désigner les heureux gagnants. Les trois équipes gagnantes se partageront une bourse de 3 000 $.



La recette de l'équipe gagnante sera présentée le 9 décembre prochain dans le cadre de la 7 e édition du Porc Show qui se tiendra de façon virtuelle.

édition du Porc Show qui se tiendra de façon virtuelle. Pour assurer la sécurité des participants, des mesures sanitaires et de distanciation physique seront appliquées dans le plus grand soin tout au long des activités.

À propos du Porc Show

Événement qui réunit tous les partenaires de la filière, de l'élevage à la consommation, Le Porc Show, qui sera présenté en formule numérique cette année, est une expérience unique en son genre qui offre conférences, exposition, réseautage et festivités, ainsi que l'occasion de célébrer et de promouvoir l'excellence des produits du porc. L'ensemble du secteur porcin est invité à s'y rassembler pour s'outiller et mieux relever les défis quotidiens du domaine.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

