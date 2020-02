L'investissement historique du gouvernement dans la nature produit des résultats, mais davantage doit être fait

OTTAWA, le 20 févr. 2020 /CNW/ - La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) a rendu public aujourd'hui un rapport marquant les deux ans du budget 2018. Le gouvernement fédéral avait alors annoncé le plus grand investissement jamais fait pour la conservation de la nature au Canada.

Le rapport de la SNAP, Les investissements gouvernementaux rapprochent le Canada des objectifs de conservation, révèle que l'investissement historique de 1,3 milliard de dollars a stimulé les efforts des gouvernements provinciaux et territoriaux, résultant en de nouvelles aires protégées comme le bassin versant Peel de 55 000 kilomètres carrés au Yukon et vingt-sept nouvelles aires protégées en Nouvelle-Écosse.

L'investissement fédéral a également donné lieu à des projets de conservation sans précédent dirigés par des Autochtones. Cela comprend Thaidene Nëné dans les Territoires du Nord-Ouest, le plus récent, qui sera régi en partenariat avec la Première nation Łutsël K'é Dene.

« L'une des leçons des dernières années est que le soutien fédéral à la conservation de la nature peut être un puissant outil de réconciliation autochtone », a déclaré Sandra Schwartz, directrice nationale de la SNAP.

Le rapport de la SNAP révèle également que l'investissement fédéral a déclenché un investissement tout aussi historique du secteur privé, atteignant au finale 500 millions de dollars.

« Le Canada n'a jamais vu ce niveau d'investissement privé dans la conservation de la nature auparavant », a déclaré Mme Schwartz. « La communauté philanthropique aide les deniers publics à doubler la distance dans certains cas ».

Cependant, le rapport de la SNAP indique également et clairement que le dernier objectif du gouvernement fédéral, de protéger 25% des terres et de l'eau douce du Canada d'ici 2025 et 30% d'ici 2030, nécessitera plus d'investissements. Le Canada protège actuellement 12,2%, et les projets actuels devraient porter ce nombre à environ 17%.

La Coalition du budget vert, dont la SNAP est membre, a demandé 467 millions de dollars du budget fédéral pour la protection continue de la nature en 2020-2021.

« Atteindre 25% et par la suite 30% ne sera pas facile », a déclaré Mme Schwartz. « Nous devons maintenir cette dynamique positive ».

À propos de la SNAP

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) est le seul organisme de bienfaisance pancanadien qui se consacre exclusivement à la protection de nos terres publiques, de nos océans et de nos eaux intérieures, et qui veille à ce que nos parcs et aires protégées soient gérés de manière à protéger la nature. Depuis 1963, nous jouons un rôle de premier plan qui a permis d'assurer la protection de plus d'un demi-million de kilomètres carrés de milieux naturels! Notre vision est de protéger au moins la moitié des terres et des eaux publiques du Canada dans un esprit de réconciliation - pour le plus grand bien des espèces sauvages et des êtres humains.

