L'interruption de service sur la ligne exo4 Candiac se poursuit jusqu'à nouvel ordre

MONTRÉAL, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Exo informe ses clients que, malgré la levée de la barricade sur les voies du Canadian Pacific (CP) empruntées par les trains de la ligne exo4 Candiac, l'interruption du service sur cette ligne se poursuit toujours. Les navettes d'autobus sont maintenues pour le vendredi 5 mars.

Exo souhaite pouvoir rétablir le service par train sur la ligne exo4 Candiac le plus rapidement possible pour le bénéfice de sa clientèle. Les autorisations de circuler sur les voies ferrées doivent cependant être obtenues au préalable du CP. À l'heure actuelle, nous n'avons reçu aucune indication de la part du CP à l'effet que nos trains seront autorisés à circuler à nouveau dans les prochaines heures et nous ne pouvons garantir la reprise du service le vendredi 5 mars.

À la suite de l'obtention de cette autorisation de la part du CP, les équipes d'exo veilleront à rétablir le service le plus rapidement possible.

Rappelons que depuis le 10 février dernier, une trentaine d'autobus de type coach transportent les clients des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine vers le centre-ville de Montréal. Pour le retour à la maison, l'embarquement s'effectuera, comme les dernières semaines, au terminus Mansfield, situé à l'angle de la rue Saint-Antoine Ouest et de la rue Mansfield.

Exo continue de suivre la situation de près et invite ses clients à visiter son site web et le fil Twitter de la ligne exo4 Candiac pour obtenir les plus récentes informations concernant cette perturbation de service. Ces plateformes seront mises à jour régulièrement, et ce, pour toute la durée de la perturbation.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

