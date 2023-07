RESTON, Virginie, 25 juillet 2023 /CNW/ - L'Internet Society Foundation a lancé un nouveau cycle de subventions dans le cadre de son programme Resiliency, qui vise à aider les collectivités à améliorer leur préparation et à renforcer leur résilience sur Internet en cas d'événements indésirables. Ce financement appuiera des projets qui accroîtront la résilience du réseau dans les collectivités sujettes aux catastrophes naturelles et climatiques, ce qui permettra à ces dernières de se préparer et de résister aux conséquences d'une catastrophe sur la connectivité Internet.

« La connectivité Internet devient un outil essentiel en cas de catastrophe, tant pour les personnes dans le besoin que pour celles qui interviennent en cas d'urgence », a souligné Sarah Armstrong, directrice générale d'Internet Society Foundation. « Ces subventions aideront les collectivités à rétablir la connectivité Internet au besoin, à améliorer leur préparation et à renforcer leur capacité et leur résilience pour faire face aux prochaines urgences. »

Parmi les types de projets appuyés par l'Internet Society Foundation, mentionnons le soutien au développement de réseaux communautaires, la protection des centres de données et des points d'échange Internet contre les menaces environnementales, le renforcement des stations ou câbles sous-marins, et le soutien à la mise à niveau des infrastructures des fournisseurs de services Internet.

Voici certaines des entreprises de partout dans le monde qui mettent actuellement en œuvre des projets dans le cadre de notre programme de subventions favorisant la résilience : L'Information Technology Disaster Resource Center (États-Unis), L'Institute for Electrical and Electronics Engineers (Inde), Help.NGO (États-Unis), Research Education Network Uganda (RENU) et Télécoms Sans Frontières (TSF).

L'appel à candidatures pour le programme Resiliency se déroule du 20 juillet au 15 septembre 2023. Les subventions, qui peuvent varier de 250 000 $ à 500 000 $ US, seront accordées pour des projets d'une durée maximale de 12 mois.

Pour tout complément d'information sur les subventions, y compris sur le processus de demande, rendez-vous au https://www.isocfoundation.org/grant-programme/resiliency-grant-program/.

À propos d'Internet Society Foundation

L'Internet Society Foundation a vu le jour en 2019 pour renforcer la différence positive qu'Internet peut faire pour les gens de partout. Guidée par sa vision selon laquelle Internet est destiné à tous, elle fait la promotion des idées et permet aux collectivités de libérer le potentiel d'Internet pour relever les défis mondiaux en constante évolution. Par l'entremise de divers domaines de financement , l'Internet Society Foundation accorde des subventions aux chapitres de l'Internet Society, ainsi qu'à des ainsi qu'aux organismes à but non lucratif et aux personnes qui se consacrent à fournir à tous un accès Internet ouvert, connecté au niveau mondial, sécurisé et digne de confiance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866485/Internet_Society_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Internet Society Foundation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mabel Gunda, Internet Society Foundation, [email protected]