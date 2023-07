GUANGZHOU, China, 3 juillet 2023 /CNW/ - Le 18e Salon international des petites et moyennes entreprises de Chine (CISMEF) et le 2e Sommet de la coopération internationale des PME (SCIPME) se sont achevés le 30 juin 2023.

Plus de 2 000 exposants ont participé au SIPMEC de cette année. En particulier, le pavillon international et le pavillon des régions de Hong Kong, Macao et Taïwan ont attiré plus de 300 entreprises de plus de 40 pays (régions) et organisations internationales. En outre, plus de 1 700 entreprises de toute la Chine continentale ont présenté leurs produits et services dans des expositions provinciales, régionales, municipales et professionnelles.

Les statistiques brutes montrent que, pendant les quatre jours de l'événement (tous en jours ouvrables), plus de 100 000 personnes sont entrées sur le site pour des visites, des négociations et des achats, tandis que le public en ligne qui a assisté à l'édition virtuelle de l'événement a dépassé 1,35 million de personnes. Le nombre d'invités et de spectateurs du SCIPME a dépassé les 5 000.

Le SIPMEC de cette année est exceptionnellement gratifiant. Les commandes directes, les accords de financement, la collaboration entre les chaînes industrielles, la coopération commerciale et les intentions d'investissement se sont élevés à plus de 10 milliards de RMB au cours de l'événement, comme l'indiquent les statistiques brutes.

De nombreux exposants nationaux et étrangers ont déclaré qu'ils avaient beaucoup profité de l'événement. Les statistiques de la préfecture de Kashi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, montrent que, lors de l'activité intégrée de mise en relation des grandes, moyennes et petites entreprises qui s'est tenue du 27 au 29 juin, 85 entreprises et trois associations commerciales ont été mises en relation, et 11 entreprises ont manifesté une intention préliminaire de coopération et la volonté de se rendre dans la préfecture de Kashi. En outre, un mécanisme de contact et de communication préliminaire a été mis en place pour celles qui ont atteint l'intention de coopération.

Sous la direction du Consulat général de la République de Fidji à Shanghai, Tourism Fiji, Investment Fiji et Fiji Airways ont participé à ce grand événement. La délégation fidjienne a noté que le SIPMEC a profondément encouragé la coopération internationale entre les PME. Cela est particulièrement vrai pour les Fidji, car plus de 90 % des entreprises dans une économie comme celle des Fidji sont des PME.

La conclusion réussie du SIPMEC et du SCIPME de cette année marque le début de la préparation du 19e SIPMEC et du 3e SCIPME.

