Elle a obtenu de bons résultats dans les essais de l'ANCAP, s'étant fait attribuer la totalité des points dans les essais de collisions latérales du côté conducteur et du côté passager (que les occupants soient des adultes ou des enfants) et la totalité des points dans les essais de la fonctionnalité du système actif d'assistance au maintien de la voie. De plus, elle a obtenu de solides résultats en matière de protection du conducteur en cas de collision frontale et un niveau élevé de protection contre les coups de fouet cervicaux occasionnés par des collisions arrière.

« GWM a démontré son dévouement et son engagement à fournir à ses clients les plus hauts niveaux de sécurité en intégrant rapidement des améliorations à ses modèles de camionnettes, offrant à ses consommateurs du monde entier un véhicule plus sécuritaire », a déclaré un porte-parole de GWM.

« L'ANCAP de l'Australie dispose d'un système d'évaluation très évolué et est l'un des organismes de certification de la sécurité les plus rigoureux au monde. En 2020, la norme de l'ANCAP a fait l'objet d'une mise à niveau et a été révisée deux ans seulement après avoir été harmonisée aux normes de l'ENCAP, établissant ainsi les normes les plus rigoureuses à n'avoir jamais été en vigueur. Nous apprécions les efforts d'ingénierie déployés par l'équipe de recherche et développement de GWM et nous sommes heureux de constater qu'en gardant à l'esprit le concept de "sécurité intelligente", la camionnette de GWM a particulièrement obtenu de bons résultats en ce qui concerne les éléments d'essai en matière de caractéristiques du système avancé d'assistance à la conduite comme le système d'augmentation de stabilité, le système de freinage d'urgence autonome, le système de suivi de voie automatique et l'avertisseur de sortie de voie ont été ajoutés dans toute la gamme, » a ajouté Charles Zhao, directeur général de GWM en Australie.

En tant que l'un des trois principaux marchés de camionnettes au monde, l'Australie est une mecque culturelle pour les amateurs de camionnettes. Que ce soit dans l'Outback australien peu peuplé ou sur la grande route qui borde l'océan et qui s'étend sur des milliers de kilomètres, les amateurs de tout-terrain peuvent toujours y trouver leur compte. La reconnaissance des consommateurs de l'Australasie est une preuve concrète de la qualité de la camionnette de GWM.

Depuis son lancement sur le marché étranger, la camionnette de GWM a toujours mis la sécurité au premier plan, en particulier ses performances exceptionnelles en matière de sécurité intelligente. Cela témoigne des efforts inlassables déployés par GWM quant à l'orientation future de l'industrie automobile et à son orientation ferme en matière d'amélioration de la sécurité. À l'avenir, le Ute de GWM continuera d'ouvrir la voie en matière de développement des camionnettes dans le monde à titre de point de repère de l'industrie en matière d'innovation technologique.

