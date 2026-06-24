L'intelligence conceptuelle au service d'un avenir intégré : Gstarsoft renforce son écosystème ouvert CAO+MDB+IA

XI'AN, Chine et LYON, France, le 24 juin 2026 /CNW/ - Gstarsoft, fournisseur mondial de logiciels industriels et de solutions de conception numérique, dévoile aujourd'hui son tout nouveau portefeuille de conception couvrant la CAO, la MDB, les solutions infonuagiques et les technologies d'IA.

Diagramme d’architecture de produit de conception intelligente de Gstarsoft illustrant la plateforme intégrée de l’entreprise pour la collaboration et la gestion de la conception, comprenant une matrice de produits avec diverses solutions logicielles et des moteurs technologiques de base, y compris des capacités de CAO/MDB, une intégration ouverte et des modèles industriels fondés sur l’IA

Le lancement reflète la stratégie de l'entreprise qui consiste à intégrer les technologies de CAO/MDB, les capacités de l'écosystème ouvert et les modèles d'IA axés sur l'industrie dans une plateforme unifiée de conception intelligente. En intégrant des capacités intelligentes aux flux de travaux d'ingénierie (de la reconnaissance des dessins et de l'aide à la conception à la collaboration et à l'exécution de projets), Gstarsoft vise à aider les entreprises à renforcer leur productivité, à optimiser leur interopérabilité et à accélérer leur transformation numérique.

Une plateforme intégrée de conception intelligente

L'un des faits saillants du lancement est la nouvelle architecture de conception intelligente de Gstarsoft, qui s'articule autour de deux couches : une matrice de produits et un ensemble de moteurs technologiques de base.

La matrice des produits fournit une plateforme intégrée pour la collaboration et la gestion de la conception, soutenant les flux de travail de bout en bout dans l'ingénierie, la construction et la fabrication. Elle englobe la CAO 2D, la CAO 3D, la MDB, la FAO, la collaboration en nuage et des solutions sectorielles, tout en intégrant des capacités d'intelligence artificielle axées à la fois sur l'intelligence des données et l'intelligence opérationnelle.

Ce portefeuille comprend trois moteurs technologiques de base : technologies CAO/MDB de base, capacités d'intégration ouverte et modèles industriels fondés sur l'IA. Ces moteurs de base offrent des capacités clés, favorisant le développement de produits et l'expansion de l'écosystème dans l'ensemble de l'écosystème.

Ensemble, elles représentent une évolution, passant d'une solution autonome de CAO à une plateforme de conception intelligente complète, qui aide les organisations à améliorer leur productivité, à réduire les obstacles à l'adoption et à accélérer leur transformation numérique.

CAO + MDB : Relie les flux de travaux de conception existants à la prestation de services fondée sur un modèle

Au cœur du portefeuille se trouve un environnement de conception intégré couvrant la CAO 2D, la conception 3D, la modélisation des données de bâtiment et les flux de travail axés sur la fabrication. Ensemble, ces solutions soutiennent un flux de travail plus connecté couvrant la conception, la modélisation, la coordination et la production.

La dernière version de GstarCAD 2027 offre des améliorations importantes en matière de stabilité, de performance et de convivialité, avec une efficacité de régénération de dessin de 7,6 fois plus élevée, une amélioration de 2 fois plus rapide et une optimisation x8 de la mémoire. Conçu pour les environnements d'ingénierie exigeants, le logiciel de CAO prend en charge les dessins à grande échelle, les contraintes paramétriques améliorées et la compatibilité élargie entre les systèmes d'exploitation et les écosystèmes de l'industrie.

offre des améliorations importantes en matière de stabilité, de performance et de convivialité, avec une efficacité de régénération de dessin de 7,6 fois plus élevée, une amélioration de 2 fois plus rapide et une optimisation x8 de la mémoire. Conçu pour les environnements d'ingénierie exigeants, le logiciel de CAO prend en charge les dessins à grande échelle, les contraintes paramétriques améliorées et la compatibilité élargie entre les systèmes d'exploitation et les écosystèmes de l'industrie. Dans le secteur du bâtiment, GstarBIM 2027 élargit ses capacités grâce à des flux de travaux intégrés d'architecture, de MEP et de design d'intérieur, à une conversion avancée 2D à 3D, à la modélisation de nuages de points et à la visualisation assistée par IA. La plateforme renforce également le soutien aux normes ouvertes, y compris la collaboration fondée sur l'IFC.

élargit ses capacités grâce à des flux de travaux intégrés d'architecture, de MEP et de design d'intérieur, à une conversion avancée 2D à 3D, à la modélisation de nuages de points et à la visualisation assistée par IA. La plateforme renforce également le soutien aux normes ouvertes, y compris la collaboration fondée sur l'IFC. Un ajout majeur au portefeuille est GstarCAM, la nouvelle solution de fabrication assistée par ordinateur de Gstarsoft. En étendant les flux de travaux numériques au-delà de la conception et de la modélisation et jusqu'à la préparation de la fabrication, GstarCAM aide à relier les données d'ingénierie aux processus de production en aval, renforçant ainsi la continuité entre l'intention du concept et l'exécution de la fabrication.

Le nuage : relier les équipes, les données et les flux de travail tout au long du cycle de vie de la conception

Le portefeuille infonuagique de Gstarsoft est conçu pour soutenir une transition hybride.

GstarCAD Cloud introduit une plateforme de CAO 2D conçue pour le nuage qui permet une conception par navigateur, une collaboration en temps réel et une gestion sécurisée des dessins. Fondé sur la même technologie de base et les mêmes formats de fichiers que la CAO de bureau, il assure une continuité harmonieuse des flux de travail dans les environnements infonuagiques et locaux.

introduit une plateforme de CAO 2D conçue pour le nuage qui permet une conception par navigateur, une collaboration en temps réel et une gestion sécurisée des dessins. Fondé sur la même technologie de base et les mêmes formats de fichiers que la CAO de bureau, il assure une continuité harmonieuse des flux de travail dans les environnements infonuagiques et locaux. Gstar3D Cloud offre une plateforme de collaboration infonuagique fondée sur l'intelligence artificielle pour la conception et l'ingénierie de produits. La solution combine la modélisation 3D basée sur un navigateur, l'interaction intelligente et la gestion unifiée des données, tout en connectant les flux de travail de conception, d'examen et de fabrication dans un seul environnement.

offre une plateforme de collaboration infonuagique fondée sur l'intelligence artificielle pour la conception et l'ingénierie de produits. La solution combine la modélisation 3D basée sur un navigateur, l'interaction intelligente et la gestion unifiée des données, tout en connectant les flux de travail de conception, d'examen et de fabrication dans un seul environnement. GstarCAD 365 élargit ses capacités en tant que plateforme de collaboration CAO en nuage, prenant en charge l'examen en ligne, le balisage en place et le partage sécurisé de documents. Conçu pour les équipes interfonctionnelles, il facilite la communication, les processus d'approbation et la gestion des dessins tout au long du cycle de vie du projet.

IA : transformer les données de conception en renseignements techniques

L'intelligence artificielle est intégrée à l'ensemble du nouveau portefeuille au moyen d'une gamme d'applications axées sur les flux de travail.

AI Assistant intègre l'interaction du langage naturel dans les flux de travail de CAO. Conçu pour soutenir la génération de la conception, l'automatisation des tâches et l'accès aux connaissances en ingénierie, il aide à transformer la CAO d'un outil axé sur la commande en un environnement de conception plus intelligent.

intègre l'interaction du langage naturel dans les flux de travail de CAO. Conçu pour soutenir la génération de la conception, l'automatisation des tâches et l'accès aux connaissances en ingénierie, il aide à transformer la CAO d'un outil axé sur la commande en un environnement de conception plus intelligent. AI ScanToCAD convertit les dessins fondés sur les images en contenu CAO modifiable. Tirant parti de la reconnaissance fondée sur l'IA et de la reconstruction vectorielle, elle permet aux organisations de numériser la documentation existante et de transformer les dessins matriciels en actifs DWG/DXF réutilisables.

convertit les dessins fondés sur les images en contenu CAO modifiable. Tirant parti de la reconnaissance fondée sur l'IA et de la reconstruction vectorielle, elle permet aux organisations de numériser la documentation existante et de transformer les dessins matriciels en actifs DWG/DXF réutilisables. GstarRender étend les capacités d'IA du portefeuille à la visualisation et à la communication de conception. Conçue pour les projets d'architecture, de design d'intérieur, de paysage, d'urbanisme et de rénovation, la plateforme prend en charge la génération de concepts, le raffinement de la conception, le rendu de haute qualité, le montage intelligent et la création d'animation.

Alors que les secteurs de la conception et de l'ingénierie poursuivent leur transition vers des flux de travail fondés sur l'IA, connectés au nuage et axés sur les données, Gstarsoft positionne son nouveau portefeuille comme une voie pratique vers la transformation numérique, qui combine la CAO, la modélisation des données de bâtiment, les solutions infonuagiques et les technologies d'IA au sein d'un écosystème ouvert et connecté.

À propos de Gstarsoft

Fondée en 2001, la société Gstarsoft Co., Ltd. est un fournisseur de premier plan de logiciels industriels axés sur la R&D. Ayant pour mission « d'être axée sur le client pour rendre la conception plus efficace, la collaboration plus fluide et la valeur durable », l'entreprise s'engage à devenir un fournisseur de logiciels industriels de classe mondiale axé sur l'innovation en offrant une gamme complète de solutions, y compris la CAO en 2D, la CAO 3D, la MDB, la CAO IA et la CAO nuagique. Les produits et services de Gstarsoft couvrent plus de 100 pays, avec une base mondiale cumulée dépassant les 100 millions d'utilisateurs.

SOURCE Gstarsoft

CONTACT : Zhang Yiyue, [email protected], +86-15853149992