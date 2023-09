L'intégration de WEGOTRADE à l'ERP Bluebee Software - Un tournant majeur pour l'industrie agroalimentaire

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Bluebee Software, fournisseur d'une solution ERP puissante, simple et moderne, largement affectionnée par les entreprises de l'agroalimentaire, et WEGOTRADE, plateforme B2B incontournable de l'industrie alimentaire visant à faciliter les affaires des entreprises de ce secteur, sont fiers d'annoncer leur partenariat stratégique. Cette alliance vise à simplifier et automatiser les opérations de commandes pour les entreprises agroalimentaires, optimisant ainsi leurs processus internes et augmentant leur efficacité opérationnelle.

L'intégration de la plateforme WEGOTRADE au logiciel ERP de Bluebee Software est le cœur de ce partenariat. Les détaillants et restaurateurs pourront désormais commander leurs produits en ligne à toute heure du jour ou de la nuit. Cette intégration unique permet une synchronisation parfaite entre les commandes des clients et l'ERP de Bluebee, ce qui automatisera les opérations de prise de commandes, réduira le risque d'erreurs humaines dans la saisie des données, et accélérera le traitement des commandes.

Les bénéfices de ce partenariat vont bien au-delà de la simple automatisation des commandes. Grâce à l'intégration, les clients auront désormais la possibilité de retrouver sur WEGOTRADE leur propre liste de prix et promotions en cours et gérer le paiement des factures. Ces informations essentielles seront accessibles en quelques clics, rendant le processus de commande plus fluide et personnalisé.

Ce partenariat illustre parfaitement l'engagement de Bluebee et WEGOTRADE à offrir des solutions technologiques innovantes qui répondent aux besoins uniques des entreprises de l'agroalimentaire. C'est un tournant majeur dans leur quête constante d'excellence, et un exemple éloquent de leur volonté de repousser les frontières de ce qui est possible pour faciliter le travail des entreprises agroalimentaires.

Bluebee Software et WEGOTRADE sont enthousiastes à l'idée de collaborer et de créer de nouvelles synergies, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et augmentant la satisfaction des clients dans le secteur agroalimentaire. Ce partenariat témoigne de leur engagement commun à élaborer des solutions avancées qui rendent la vie plus simple.

SOURCE Bluebee Software

Renseignements: Bluebee Software inc., 440-5125 du Trianon, Montreal, Qc H1M 2S5, (514) 351-5555, [email protected]